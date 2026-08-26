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11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा में साक्षात्कार पास करवाने के लिए हर अभ्यर्थी से 15 लाख की वसूली

By Dilip Kumar Edited By: Chandan Sharma
Updated: Wed, 26 Aug 2026 02:43 PM (IST)

जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा में साक्षात्कार पास कराने के लिए प्रति अभ्यर्थी 15 लाख रुपये वसूले गए थे। मार्केटिंग अभय कुमार तिवारी ने सीआइडी को बताया कि इस सिंडिकेट में पूर्व अध्यक्ष, सदस्य और कोचिंग संचालक शामिल थे।

जेपीएससी परीक्षा घोटाला: साक्षात्कार पास कराने के लिए 15 लाख की वसूली, बड़े सिंडिकेट का खुलासा।

जेपीएससी परीक्षा घोटाला: साक्षात्कार पास कराने के लिए 15 लाख की वसूली, बड़े सिंडिकेट का खुलासा।

HighLights

  1. अभय तिवारी ने सीआइडी को जेपीएससी घोटाले का खुलासा किया।

  2. साक्षात्कार पास कराने के लिए प्रति अभ्यर्थी 15 लाख रुपये वसूले गए।

  3. सिंडिकेट में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष, सदस्य और अन्य शामिल थे।

राज्य ब्यूरो, रांची। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा में साक्षात्कार उत्तीर्ण कराने के लिए प्रति अभ्यर्थी 15 लाख रुपये वसूले गए थे। एजेंसी मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (टीडीपीएल) के गिरफ्तार मार्केटिंग अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी ने सीआईडी की पूछताछ में इसकी पोल खोली है।

उसने बताया कि जेपीएससी की परीक्षाओं में अनियमितता, वसूली आदि में बड़ा सिंडिकेट सक्रिय था। अभय तिवारी के अनुसार सिंडिकेट में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते के अलावा जेपीएससी की पूर्व सदस्य डा. अजिता भट्टाचार्य व डाॅ. जमाल अहमद के अलावा पतंजली कोचिंग के रवि कुमार, टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह शामिल थे।

इस सिंडिकेट ने 11वीं व 13वीं जेपीएसससी के साक्षात्कार में पास करवाने के एवज में प्रति अभ्यर्थी 15 लाख रुपये की वसूली की थी। एक कोचिंग संचालक आदित्य पांडेय अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया था। उसने जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य के पीए ब्रजराम ने सिंडिकेट के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों के माध्यम से सात प्रतिभागियों के साक्षात्कार में नंबर बढ़ाए, जिसके लिए प्रति अभ्यर्थी 15-15 लाख रुपये की वसूली की गई थी।

अभय तिवारी के अनुसार परीक्षा पास कराने का दर अलग-अलग तय था। 11वीं व 13वीं जेपीएससी परीक्षा के दौरान प्रारंभिक परीक्षा से लेकर अंतिम परीक्षा तक के लिए अलग-अलग दर तय था। प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए सामान्य वर्ग के लिए पांच लाख, एससी-एसटी के लिए दो से तीन लाख रुपये तय था।

वहीं, अंतिम रूप से पास कराने के लिए यह दर प्रति अभ्यर्थी 60 से 70 लाख रुपये तक था। साक्षात्कार की राशि डाॅ. अजिता भट्टाचार्य का पीए मोरहाबादी का रहने वाला ब्रजराम वसूलता था। जेपीएससी अध्यक्ष एल. खियांग्ते मुख्य सचिव के आवासीय कार्यालय के कंप्यूटर आपरेटर धर्मेंद्र के माध्यम से पैसे वसूलते थे।

जेपीएससी सदस्य डाॅ. जमाल अहमद के लिए हजारीबाग के बिचौलिए अभ्यर्थियों से वसूली करते थे। इसकी जानकारी टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह को रहती थी। जेपीएससी के सभी पदाधिकारी टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह को ही साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के कोड को डी-कोड करने के लिए कहते थे। रामवीर सिंह इसका जिक्र अभय तिवारी से करता था। 