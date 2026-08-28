डिप्टी कलेक्टर बनने का मौका चूके! JPSC के 2 अभ्यर्थियों का चयन रद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रहे नदारद

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग की 11-13वीं सिविल सेवा परीक्षा (संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023) के माध्यम से अनुशंसित दो अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा जेपीएससी प्रकरण में सीआइडी जांच शुरू होने के बाद हुई है।

कार्मिक विभाग ने प्रमाणपत्रों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी सुनील दास और आर्यन की नियुक्ति की अनुशंसा पिछले माह 31 जुलाई को रद की। इससे पहले इन्हें इसके लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे। इन दोनों की नियुक्ति की अनुशंसा राज्य प्रशासनिक सेवा के तहत उप समाहर्ता के पद पर हुई थी।

संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 के आधार पर झारखंड प्रशासनिक सेवा अंतर्गत सुनील दास की नियुक्ति की अनुशंसा उप समाहर्ता के पद पर अनुसूचित जाति कोटि में की गई थी। अन्य अनुशंसित अभ्यर्थियों के साथ इन्हें भी 19 अगस्त 2025 को शैक्षणिक एवं जाति/आवासीय आदि मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया गया था। किसी कारण से इसमें उपस्थिति नहीं होने पर ये 20 अगस्त 2025 को भी प्रमाणपत्रों की जांच करा सकते थे, लेकिन ये दोनों तिथियों को उपस्थित नहीं हो सके।

इन्हें एक अन्य अवसर प्रदान करते हुए 28 अगस्त 2025 को प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया गया। लेकिन ये न तो उपस्थित हुए और न ही इस संबंध में उनके द्वारा किसी प्रकार की सूचना कार्मिक विभाग को दी गई। बाद में दास ने आवेदन दिया कि वर्तमान में वे जहां कार्यरत हैं, वहां से इस्तीफा देने के लिए उन्हें समय की आवश्यकता है।

उन्होंने नियुक्ति का समय छह माह बढ़ाने का आग्रह किया। इधर, कार्मिक विभाग ने इन्हें एक और अवसर देते हुए तीन अक्टूबर 2025 को प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया, लेकिन इस बार भी ये उपस्थित नहीं हुए। अब विभाग ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा नियमावली 2021 के नियम 37 के प्रविधान के आधार पर अतिरिक्त समय दिए जाने के बावजूद भी शैक्षणिक जाति/आवासीय आदि मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन जांच के लिए उपस्थित नहीं होने के कारण इनकी नियुक्ति की अनुशंसा को रद करने का निर्णय लिया।