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JMM ने बुलाई केंद्रीय समिति की बैठक, खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में तैयार होगी रणनीति

By Neeraj Ambastha Edited By: Chandan Sharma
Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:34 PM (IST)

झामुमो ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में 20 अगस्त को रांची में विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधेयक के झारखंड पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कर राज्यव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।

20 को झामुमो की अहम बैठक।

20 को झामुमो की अहम बैठक।

HighLights

  1. झामुमो की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक 20 अगस्त को रांची में।

  2. खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में रणनीति बनेगी।

राज्य ब्यूरो, रांची। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 का विरोध कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की तैयारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आदि से मिलकर इसपर पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ-साथ समानांतर रूप से बड़ा आंदोालन खड़ा करने की है।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसकी शुरुआत कर दी गई है। शीघ्र ही मुख्यमंत्री दोनों से मिलकर भी संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं। इस बीच पार्टी ने इस विधेयक के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए अपनी विस्तारित केंद्रीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है।

यह बैठक 20 अगस्त को रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में सुबह आयोजित की जाएगी। इस बैठक में उक्त विधेयक के झारखंड पर पड़नेवाले प्रभाव पर चर्चा की जाएगी तथा आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में सभी जिलों के अध्यक्षों, सचिवों, संयोजकों और महानगर अध्यक्षों-सचिवों को बुलाया गया है।

जिलास्तरीय नेताओं से सुझाव लेने के बाद राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन, धरना-प्रदर्शन और चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। बताते चलें कि इससे पहले मुख्यमंत्री सह पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों तथा जिलाध्यक्षों एवं जिला सचिवों से इस विधेयक पर राय ली थी।

साथ ही आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा था। झामुमो नेताओं का स्पष्ट कहना है कि केंद्र का नया खान एवं खनिज संशोधन
विधेयक झारखंड के अधिकारों और आर्थिक हितों के पूरी तरह खिलाफ है। झामुमो की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक में सांगठनिक स्थिति तथा बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक सांगठनिक पुनर्गठन पर भी चर्चा होगी।

झामुमो ने दी है धरना-प्रदर्शन से लेकर आर्थिक नाकेबंदी तक के आंदोलन की चेतावनी

झामुमो ने इस संशोधन विधेयक के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। इसमें जन आंदोलन, धरना-प्रदर्शन से लेकर आर्थिक नाकेबंदी तक की बात कही गई है। आर्थिक नाकेबंदी के तहत झारखंड से खनिज बाहर जाने से रोका जाएगा।

भाजपा सांसदों की चुप्पी पर उठाए सवाल

झामुमो अपने एक्स हैंडल पर इस विधेयक के विरोध में लगातार मुखर है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि झारखंड को नुकसान पहुंचानेवाला यह विधेयक संसद में पारित हो रहा था तब झारखंड से भाजपा के सांसद इसपर चुप क्यों रह गए? कहा कि अगर यह विधेयक वापस नहीं हुआ तो झारखंड में एक बार फिर हूल और उलगुलान होगा।