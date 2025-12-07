Language
    JP Nadda के बयान पर JMM का पलटवार, कहा- सबसे बड़ा खतरा घुसपैठ से नहीं, BJP की राजनीति से है

    By Neeraj Ambastha Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:12 AM (IST)

    झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घुसपैठ संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सबसे बड़ा खतरा घुसपैठ से नहीं, बल्कि भाजपा क ...और पढ़ें

    झामुमो प्रवक्ता विनोद पांडेय। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देवघर में दिए गए बयान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा नेताओं को झारखंड की राजनीति समझ नहीं आती, इसलिए वे हवा में तीर चलाते रहते हैं।

    उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा झारखंड को बिहार न समझें। झूठ बोलने की मशीन बन चुकी भाजपा झारखंड को बदनाम करने में लगी है, लेकिन जनता सब जानती है। भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए घुसपैठ का राग अलापकर लोगों को डराने की कोशिश करती है। संथाल परगना की अस्मिता, संस्कृति और परंपरा को सबसे बड़ा खतरा भाजपा की विभाजनकारी राजनीति से है, न कि किसी घुसपैठ से।

    भाजपा बताए कि 18 साल केंद्र में रहकर उसने घुसपैठ रोकने के लिए क्या किया? झामुमो नेता ने कहा कि भाजपा शासन में ही झारखंड ने सबसे ज्यादा नक्सल हिंसा और आर्थिक अपराध देखे थे। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने केंद्र और राज्य में मिलकर झारखंड को नक्सलियों के हवाले किया, वह आज कानून व्यवस्था पर भाषण दे रही है।

    विनोद ने कहा कि नड्डा जी, डेटा पढ़कर आएं, झारखंड में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम है। झामुमो महासचिव ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का फर्क है। अधिकारियों को जेल भेजने में झामुमो ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, यही हमारी पारदर्शिता है।

    उन्होंने कहा- हमारी सरकार ने किसी भी जांच में कभी दखल नहीं दिया। अगर किसी अधिकारी ने गलती की है, तो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन भाजपा बताए कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में उनके भ्रष्ट अधिकारी कहां छिपे हैं?
    विनोद पांडेय ने भाजपा नेताओं को एक दिन संथाल, कोल्हान और पलामू के गांवों में घूमने का सुझाव दिया, ताकि वे वहां हुए विकास को देख सकें।

