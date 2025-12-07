JP Nadda के बयान पर JMM का पलटवार, कहा- सबसे बड़ा खतरा घुसपैठ से नहीं, BJP की राजनीति से है

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के देवघर में दिए गए बयान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा नेताओं को झारखंड की राजनीति समझ नहीं आती, इसलिए वे हवा में तीर चलाते रहते हैं।

उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा झारखंड को बिहार न समझें। झूठ बोलने की मशीन बन चुकी भाजपा झारखंड को बदनाम करने में लगी है, लेकिन जनता सब जानती है। भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए घुसपैठ का राग अलापकर लोगों को डराने की कोशिश करती है। संथाल परगना की अस्मिता, संस्कृति और परंपरा को सबसे बड़ा खतरा भाजपा की विभाजनकारी राजनीति से है, न कि किसी घुसपैठ से।

भाजपा बताए कि 18 साल केंद्र में रहकर उसने घुसपैठ रोकने के लिए क्या किया? झामुमो नेता ने कहा कि भाजपा शासन में ही झारखंड ने सबसे ज्यादा नक्सल हिंसा और आर्थिक अपराध देखे थे। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने केंद्र और राज्य में मिलकर झारखंड को नक्सलियों के हवाले किया, वह आज कानून व्यवस्था पर भाषण दे रही है।