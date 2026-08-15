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केंद्र सरकार के खनिज विधेयक के खिलाफ JMM ने खोला मोर्चा, भाजपा पर दागे चुभने वाले सवाल

By Neeraj Ambastha Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 10:51 AM (IST)

झामुमो ने भाजपा से पूछा है कि झारखंड के संवैधानिक अधिकारों और खनिज संपदा पर दिल्ली का पहरा क्यों लगाया जा रहा है। पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए राज्य के राजस्व पर केंद्र के हस्तक्षेप पर सवाल उठाया।

जेएमएम महासचिव विनोद पांडेय। फाइल फोटो

जेएमएम महासचिव विनोद पांडेय। फाइल फोटो

HighLights

  1. झामुमो ने झारखंड के अधिकारों पर दिल्ली के पहरे पर सवाल उठाया।

  2. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद केंद्र के हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई।

  3. खनिज संपदा से होने वाले राजस्व की भरपाई पर भाजपा से पूछा।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा को यह बताने को कहा है कि झारखंड के अधिकारों पर दिल्ली का पहरा क्यों लगाया गया है। मोर्चा के महासचिव विनोद पांडेय ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का बयान यह बताता है कि भाजपा के पास झारखंड के सवालों का ठोस जवाब नहीं है।

उन्होंने कहा कि जब सवाल झारखंड के संवैधानिक अधिकार, खनिज संपदा और राज्य के राजस्व का हो, तब भाजपा मुद्दे का जवाब देने के बजाय भ्रम फैला रही है, लेकिन भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड की जनता अब जागरूक है, वह सब समझ रही है। भाजपा के झारखंड से निर्वाचित सांसद केंद्र सरकार के इस कुत्सित प्रयास पर चुप हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह पब्लिक है सब जानती है।

झामुमो महासचिव ने कहा कि भाजपा को पहले यह बताना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार का प्रस्ताव राज्यों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता, तो राज्य सरकारों द्वारा खनिज-अधिकारों और खनिजयुक्त भूमि पर लगाए जाने वाले कर, सेस और लेवी को केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी?

धिकार को व्यवहार में सीमित करने की कोशिश

उन्होंने कहा कि खनिज वहन भूमि उपकर (जेएमबीएल सेस) कोई मनमाना टैक्स नहीं है और न ही झारखंड सरकार ने इसे किसी प्रशासनिक आदेश से थोपा है। जुलाई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि खनिजयुक्त भूमि भी भूमि है और संविधान की राज्य सूची के तहत राज्य सरकारों को ऐसी भूमि पर कर लगाने का अधिकार है।

इसी संवैधानिक अधिकार के आधार पर झारखंड विधानसभा ने कानून बनाया। अब भाजपा बताए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों के अधिकार को मान्यता दिए जाने के बाद संसद के कानून के जरिए उस अधिकार को व्यवहार में सीमित करने की कोशिश किस संघीय भावना के तहत की जा रही है?

कौन करेगा राजस्व की भरपाई?

उन्होंने कहा कि अगर खान एवं खनिज संशोधन विधेयक राज्यों के अधिकार नहीं छीनता, तो केंद्र को यह तय करने की शक्ति क्यों चाहिए कि राज्य खनिजयुक्त भूमि पर किस शर्त के तहत कर या सेस लगा सकते हैं? यही असली सवाल है और भाजपा इससे बच नहीं सकती।

उनके अनुसार, भाजपा कहती है कि राज्यों का राजस्व कम नहीं होगा, लेकिन झारखंड का अनुभव सामने है। जेएमबीएल सेस से वर्ष 2024-25 में लगभग 1,379 करोड़, वर्ष 2025-26 में लगभग 7,488 करोड़ और वर्ष 2026-27 में लगभग 13,215 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान है।

उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि यदि यह राजस्व स्रोत सीमित होता है, तो इस कमी की भरपाई कौन करेगा? उन्होंने कहा खनिज झारखंड की धरती से निकलता है, उसका बोझ झारखंड उठाता है तो निर्णय का अधिकार भी झारखंड की जनता और उसकी निर्वाचित सरकार के पास रहना चाहिए।

विनोद पांडेय ने कहा कि मंइयां सम्मान योजना का नाम लेकर भाजपा डर फैलाने का आरोप लगाती है। सवाल यह है कि झारखंड की महिलाओं को आर्थिक सम्मान देने वाली योजना से भाजपा को इतनी परेशानी क्यों है?

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