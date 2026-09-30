जीवित्पुत्रिका व्रत 2026: तीन अक्टूबर को रखा जाएगा जिउतिया व्रत, नहाय-खाय से पारण तक की पूरी विधि और महत्व

संवाद सूत्र, कोडरमा/रांची। संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए रखा जाने वाला सबसे कठिन और पवित्र व्रत—जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) इस वर्ष 3 अक्टूबर, शनिवार को मनाया जाएगा। तीन दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत 2 अक्टूबर को 'नहाय-खाय' के साथ होगी, जबकि 4 अक्टूबर को व्रत का पारण किया जाएगा।

पंडित रमाशंकर तिवारी बताते हैं, यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस पर्व के तीनों दिनों के नियम, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस व्रत से जुड़ी खास बातें। इस वर्ष तीन दिवसीय जिउतिया पर्व की मुख्य तिथियां-