झारखंड में श्रमिक संघ बनाना आसान नहीं, अब मान्यता के लिए आठ हजार सदस्य होना आवश्यक
झारखंड सरकार ने औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 का प्रारूप जारी किया है, जिसमें श्रमिक संघों के गठन, हड़ताल और वार्ता प्रक्रियाओं ...और पढ़ें
HighLights
औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 जारी, श्रमिक संघों के लिए नए नियम।
नए श्रमिक संघ के पंजीकरण हेतु 8000 सदस्यों की अनिवार्यता।
हड़ताल से पूर्व नियोक्ता को निर्धारित प्रारूप में सूचना देना अनिवार्य।
राज्य ब्यूरो, रांची। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए नई नियमावली का प्रारुप जारी किया है। इसमें नए श्रमिक संघ बनाने से लेकर हड़ताल और वार्ता तक की प्रक्रिया बनाई गई है। औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 के जरिए वर्क्स कमेटी में सदस्यों की संख्या 20 रखी गई है। पंजीकृत संघों के लिए सदस्यता अनुपात पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे।
उद्योगों में नए संघ के रजिस्ट्रेशन के लिए सदस्यों की संख्या आठ हजार रखी गई है। इसके अलावा हड़ताल करने से पूर्व नियोक्ता को तय फार्मेट में सूचना देना अनिवार्य होगा। नई नियमावली में हड़ताल और वार्ता प्रक्रिया में शामिल होने के लिए श्रमिक संघों की अर्हता भी बताई गई है।
औद्योगिक शिकायत निवारण में महिला प्रतिनिधित्व आवश्यक
औद्योगिक श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण समिति में महिला प्रतिनिधि को रखना अनिवार्य होगा। कामगार प्रतिनिधियों का चयन रजिस्टर्ड श्रमिक संघ के जरिए किया जाएगा। पीड़ित श्रमिक शिकायत की वजह से सालभर के अंदर अपना आवेदन कर सकेंगे।
ऐसे श्रमिक संगठन जो प्रतिष्ठान के कुल कार्यक्षमता के 30 प्रतिशत सदस्य रखते हैं वही वार्ता प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। श्रमिकों को हड़ताल से पहले निर्धारित फार्म में नियोक्ता को सूचना देनी होगी।
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