झारखंड में श्रमिक संघ बनाना आसान नहीं, अब मान्यता के लिए आठ हजार सदस्य होना आवश्यक

राज्य ब्यूरो, रांची। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए नई नियमावली का प्रारुप जारी किया है। इसमें नए श्रमिक संघ बनाने से लेकर हड़ताल और वार्ता तक की प्रक्रिया बनाई गई है। औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 के जरिए वर्क्स कमेटी में सदस्यों की संख्या 20 रखी गई है। पंजीकृत संघों के लिए सदस्यता अनुपात पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे।

उद्योगों में नए संघ के रजिस्ट्रेशन के लिए सदस्यों की संख्या आठ हजार रखी गई है। इसके अलावा हड़ताल करने से पूर्व नियोक्ता को तय फार्मेट में सूचना देना अनिवार्य होगा। नई नियमावली में हड़ताल और वार्ता प्रक्रिया में शामिल होने के लिए श्रमिक संघों की अर्हता भी बताई गई है।