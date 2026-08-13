झारखंड की कला संस्कृति का बढ़ा मान: राष्ट्रपति के हाथों बुंडू की 'नचनी' बहनों व सरायकेला के सुशांत को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार

जागरण संवाददाता, रांची। कला और संस्कृति के क्षेत्र में झारखंड ने एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में झारखंड की तीन महान हस्तियों को प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (2024-25) से अलंकृत किया।

सम्मानित होने वालों में बुंडू (रांची) की दो सगी बहनें बुटन देवी व सोमारी देवी और सरायकेला के प्रसिद्ध छऊ मुखौटा शिल्पकार गुरु सुशांत महापात्र शामिल हैं।

छऊ मुखौटा कला के संवाहक गुरु सुशांत महापात्र

सरायकेला के 76 वर्षीय वरिष्ठ कला साधक गुरु सुशांत महापात्र दशकों से पारंपरिक छऊ मुखौटा निर्माण की अनूठी परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं।

पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भावुक दिखे सुशांत महापात्र ने कहा क‍ि यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत साधना से अधिक मेरे गुरुओं और सरायकेला की समृद्ध छऊ परंपरा को समर्पित है।

10 दिसंबर 1952 को जन्मे सुशांत महापात्र को मुखौटा निर्माण की यह कला विरासत में मिली। उनके बड़े पिताजी, प्रसिद्ध शिल्पकार गुरु प्रसन्न कुमार महापात्र ने करीब एक सदी पहले सरायकेला शैली के छऊ नृत्य में आधुनिक मुखौटा निर्माण की नींव रखी थी।

सुशांत महापात्र ने महज आठ वर्ष की नन्हीं उम्र से ही मुखौटा बनाना सीखना शुरू कर दिया था। वर्ष 1972 से वे लगातार देश-विदेश की कार्यशालाओं व प्रदर्शनियों में इस कला को पहचान दिलाने में जुटे रहे।

अंतरराष्ट्रीय पटल पर छऊ मुखौटों की गूंज

वर्तमान में उनकी तीसरी पीढ़ी यानी उनके पुत्र सुमित महापात्र भी इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु सुशांत महापात्र ने सरायकेला के छऊ मुखौटों को वैश्विक पहचान दिलाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई:

वर्ष 1992: गणतंत्र दिवस के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण को छऊ मुखौटा भेंट किया था।

वर्ष 1996: अमेरिका (न्यूयार्क), जर्मनी (बर्लिन) और ऑस्ट्रिया (वियना) में छऊ मुखौटों की सफल प्रदर्शनी और कार्यशालाएं आयोजित कीं।

वर्ष 1996 (सियोल ओलंपिक): संगीत नाटक अकादमी के विशेष अनुरोध पर दक्षिण कोरिया के सियोल ओलंपिक के लिए भगवान श्रीकृष्ण एवं श्रीगणेश के विशेष मुखौटे तैयार कर भेजे।

उन्हें इससे पूर्व सिंहभूम शिल्प सम्मान (2006), राज्य सांस्कृतिक सम्मान (2007-08), छऊ गुरु सम्मान (2014), श्रेष्ठ मुखौटा निर्माता सम्मान (2015) तथा कला श्री सम्मान (2018) से नवाजा जा चुका है।

हीन भावना से राष्ट्रीय गौरव तक: बुंडू की 'नचनी' बहनों का संघर्ष

बुंडू के एक सुदूर गांव से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचीं 65 वर्षीय बुटन देवी और 60 वर्षीय सोमारी देवी को पारंपरिक 'नचनी' नृत्य परंपरा को जीवित और संरक्षित रखने के लिए यह सम्मान दिया गया।



