Jharkhand Weather: उमड़ घुमड़ रहे बादल, नहीं हो रही बारिश; रांची में आज छाए रहेंगे बादल

Jharkhand Weather Today रांची में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। गढ़वा जिले में आसमान में बादल उमड़-घुमड़ रहे हैं लेकिन विगत 10 दिनों से वर्षा नहीं हो रही है। इससे खेती पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। पलामू गढ़वा व लातेहार में आज भी उमस भरी गर्मी कायम रहेगी ।

Jharkhand Weather: उमड़ घुमड़ रहे बादल, लेकिन नहीं हो रही वर्षा, रांची में आज छाए रहेंगे बादल

