Jharkhand Weather राजधानी समेत कई इलाकों में आज से लेकर 25 जुलाई तक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में लो-प्रेशर होने के कारण 27 से 29 जुलाई तक झारखंड में अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी। चाईबासा जमशेदपुर और सरायकेला क्षेत्र में शाम के समय तेज वर्षा की संभावना है ।

Jharkhand Weather: रांची में 23 से 25 जुलाई तक छाए रहेंगे बादल, इस दिन से जमकर होगी बारिश

