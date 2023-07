Jharkhand Weather Today झारखंड में राजधानी समेत कुछ इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। पलामू गढ़वा व लातेहार में उमस भरी गर्मी कायम है। इससे जनता काफी परेशान है। यहां अगले कई दिनों तक हल्की वर्षा के साथ मौसम का मिजाज ऐसा ही रह सकता है ।

Jharkhand Weather: कम बरस रहे मेघ, आज कुछ स्थानों पर पड़ेंगी हल्की बौछारें, उमस भरी गर्मी से लोग परेशान

