Jharkhand Weather: झारखंड में फिर बेईमान हुआ मौसम! आज रांची समेत कई जिलों में बारिश के साथ गरजेंगे बादल; अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में अगले पांच दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज 25 सितंबर तक राज्य में बादल छाए रहने के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

इस दौरान कहीं-कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। 21 और 22 सितंबर तक बारिश के आसार: 20 सितंबर को राज्य में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। 21 सितंबर को भी यही स्थिति बनी रह सकती है। इस दौरान कहीं-कहीं 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज और वज्रपात हो सकता है। 22 सितंबर को हवा की गति बढ़कर 40-50 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।

23 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश की संभावना: 23 सितंबर को राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की प्रबल संभावना है। दक्षिण-पूर्वी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां तथा मध्य झारखंड के रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, गरज और वज्रपात की भी चेतावनी है।

24-25 सितंबर को भी बारिश का दौर: 24 सितंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज, वज्रपात और 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं 24 और 25 सितंबर को राज्य के लगभग सभी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या मेघ गर्जन के आसार हैं।