Jharkhand Weather: झारखंड में मौसम का डबल गेम! दिन में गर्मी और शाम में ठंड का एहसास; जानें अगले कुछ दिनों का हाल

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के बीच राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं।

वहीं, हजारीबाग और आसपास के इलाकों के साथ कोल्हान प्रमंडल में कहीं-कहीं हल्की या छिटपुट बारिश होने की संभावना है। हालांकि, राज्य के अधिकांश जिलों में मानसून की वापसी के बाद मौसम शुष्क होने का अनुमान है। ऐसे में आज 13 अक्टूबर को भी लोगों की नजर मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर रहेगी।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इससे पहले संताल परगना के देवघर और नाला जैसे क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई थी। मानसून की विदाई की प्रक्रिया के बीच मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है।

13 अक्टूबर को कैसा रहेगा झारखंड का मौसम? मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अगले दो दिनों तक हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। हजारीबाग और आसपास के इलाकों के अलावा कोल्हान प्रमंडल में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। दूसरी ओर, झारखंड के अधिकांश जिलों में आसमान साफ होने और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

राज्य में मानसून की विदाई की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। मौसम विभाग ने पहले 12 से 13 अक्टूबर के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून के झारखंड से पूरी तरह विदा होने का अनुमान जताया था। ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिल सकती है।

रांची में 19.2 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान मौसम में बदलाव के बीच तापमान में फिलहाल किसी बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 12 अक्टूबर को रांची में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।