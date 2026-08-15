Jharkhand Weather: 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बीच झारखंड में मौसम का अलर्ट, 8 जिलों में भारी बारिश-वज्रपात की चेतावनी
बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण 15 अगस्त को झारखंड के 8 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 16 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा, हालांकि मानसून सामान्य से 21% कम है।
HighLights
15 अगस्त को 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।
बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव से बारिश का दौर।
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में बारिश का दौर जारी है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण आज 15 अगस्त को राज्य के आठ जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वही रांची समेत कई अन्य जिलों में भी बादल छाए रहने और कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।
आज इन आठ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, 15 अगस्त को गढ़वा, पलामू, चतरा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही रांची समेत अन्य जिलों में भी आकाश में बादल छाए रहने और कहीं-कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है।
16 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का दौर
राज्य में बारिश का असर 16 अगस्त तक बने रहने का अनुमान है। 16 अगस्त को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रांची समेत अन्य जिलों में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
खूंटी में सबसे अधिक बारिश
इससे पहले गुरूवार और शुक्रवार को झारखंड में सबसे अधिक बारिश खूंटी में दर्ज की गई। वहीं रांची में भी हल्के दर्जे की बारिश हुई। राजधानी में देर रात तक बारिश होती रही। बारिश के बीच लातेहार समेत कई जिलों में वज्रपात की घटनाएं भी सामने आई।
राज्य में बारिश के बावजूद अब तक मानसून की स्थिति सामान्य से कम है। झारखंड में सामान्य से 21 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जबकि रांची में बारिश सामान्य से 10 प्रतिशत काम है। हालांकि पश्चिमी सिंहभूम में सामान्य से 26 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है।