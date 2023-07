Jharkhand Weather: बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात, येलो अलर्ट जारी; आज इन इलाकों में बारिश की संभावना

Jharkhand Weather आज राज्य के कुछ इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। बीते 24 घंटे में राज्य में लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम वर्षा हुई है। वहीं कुछ जगहों पर जमकर मेघ बरसे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बनने की संभावना है जिसका असर पूरे कोल्हान सहित आस-पास के जिलों में देखने को मिलेगा।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटे में झारखंड राज्य में लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम वर्षा हुई है, जबकि कहीं-कहीं पर भारी वर्षा भी देखने को मिली है। मौसम विभाग की तरफ से आज यानी सोमवार के लिए राज्य के कुछ इलाकों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, सीमडेगा, गुमला व खूंटी शामिल हैं। अगले तीन-चार दिन तक वर्षा की संभावना बीते 24 घंटे में राज्य में मानसून की गतिविधि सामान्य रही हैं। सबसे अधिक वर्षा 92 एमएम जगन्नाथपुर में दर्ज की गई है। वहीं, गोड्डा में उच्चतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि रांची में न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री दर्ज किया गया है। शहर में अगले तीन-चार दिन तक अच्छी वर्षा होने की संभावना है। चूंकि, रविवार को बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना है, जिसका असर पूर्वी सिंहभूम जिले में भी दिख रहा है। येलो अलर्ट जारी मौसम विभाग के अनुसार, 18 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवात बनने की संभावना है, जिसका असर पूरे कोल्हान सहित आस-पास के जिलों में देखने को मिलेगा। इसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, सीमडेगा, गुमला, खूंटी व रांची का कुछ हिस्सा शामिल है। मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। जमशेदपुर के किसान परेशान मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि वर्षा होने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। अभी तक जमशेदपुर में काफी कम वर्षा हुई है, जिससे किसान सबसे ज्यादा चिंतित हैं। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री व न्यूनतम 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, बीते 24 घंटे में 11 एमएम वर्षा हुई है। जिले में अभी तक कुल 193.7 एमएम वर्षा हुई है, जबकि 386.6 एमएम होनी चाहिए। जमशेदपुर शहर में रविवार को दिनभर रुक-रुक कर हल्की वर्षा होती रही। इससे मौसम भी सुहाना रहा और लोगों ने भी इसका जमकर लुत्फ उठाया। अन्य दिनों की अपेक्षा जुबिली पार्क व डिमना लेक में अधिक भीड़ देखी गई। बच्चों से लेकर महिला-पुरुष सभी इसमें शामिल थे। छाता लेकर लोग मौसम का आनंद ले रहे थे।

