Jharkhand Weather झारखंड में आने वाले दिनों में जमकर बारिश होने की संभावना है। राज्य के कई हिस्सों में 25 जुलाई तक गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर और ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान का असर पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। गुरुवार को अचानक रांची समेत कई जिलों में खूब पानी बरसा है।

Jharkhand Weather: हवा व गरज के साथ झमाझम बारिश की संभावना, अगले तीन दिनों तक ऐसा रहेगा रांची का मौसम

जागरण संवाददाता, रांची। Ranchi Weather: मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने पूर्व में ही तेज हवा के साथ वर्षा होने का पूर्वानुमान जारी किया था। कुछ ऐसा ही कल देखने को मिला है। वरीय विज्ञानी अभिषेक आनंद की माने तो राज्य के सभी हिस्सों में इसका असर आगामी दिनों में भी देखने को मिलेगा। राज्य के कई हिस्सों में 25 जुलाई तक गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसा रहेगा राजधानी का मौसम 21 जुलाई : सामान्यत: बादल छाए रहेंगे। एक या दो बार हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

सामान्यत: बादल छाए रहेंगे। एक या दो बार हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 22 जुलाई : गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की उम्मीद है। तापमान रोजाना की तरह ही रहेगा। मौसम सुहाना लगेगा।

गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की उम्मीद है। तापमान रोजाना की तरह ही रहेगा। मौसम सुहाना लगेगा। 23 जुलाई : वर्षा तेज हो सकती है। खरीफ की खेती का कार्य तेजी से किया जा सकता है। धान की रोपाई बढ़ जाएगी। मौसम ठीक होगा।

वर्षा तेज हो सकती है। खरीफ की खेती का कार्य तेजी से किया जा सकता है। धान की रोपाई बढ़ जाएगी। मौसम ठीक होगा। 24 जुलाई : हल्के बादल छाए रहेंगे, एक या दो बार हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होगी, अधिकतम तापमान 31 व न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कल झारखंड में हुई तेज वर्षा बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर और ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान का असर पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। गुरुवार को दोपहर अचानक तेज वर्षा से राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में तेज हवा व गरज के साथ खूब पानी बरसा। झमाझम वर्षा से मौसम सुहावना हो गया है। इससे तापमान में कमी दर्ज की गई और किसानी को राहत मिलने की उम्मीद है। आधे घंटे की वर्षा में राजधानी की सड़कें पानी से लबालब भर गईं और नालों से गंदा पानी उफनकर बाहर निकलने लगा। वहीं, तेज हवा बहने से कई जगहों पर पेड़ की टहनियां भी टूटकर गिर गईं। इससे कुछ जगहों पर क्षति पहुंचने की सूचना है। डोरंडा तुलसी चौक के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया है तो वहीं हाटलिप्स चौक के पास भी एक बड़ा पेड़ गिरने से दो लोगों की बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं और दो लोगों के घायल होने की सूचना है।

