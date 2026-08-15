Jharkhand Voter List: झारखंड के मतदाताओं को बड़ी राहत, वोटर लिस्ट में सुधार का मिला एक्स्ट्रा टाइम

राज्य ब्यूरो, रांची। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए दावा-आपत्ति दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले यह प्रक्रिया चार सितंबर तक ही पूरी होनेवाली थी। अब इसके लिए समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दावा-आपत्ति की अवधि तथा नोटिस एवं दावा-आपत्तियों के निष्पादन के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध आयोग से किया गया था।

राज्य में मानसून के आगमन, देवघर एवं दुमका में आयोजित श्रावणी मेले तथा कृषि कार्यों में व्यस्त मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए अवधि विस्तार की मांग की गई थी। आयोग ने इस अनुरोध पर सहमति प्रदान करते हुए एसआइआर के कार्यक्रम में संशोधन किया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अब 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। नोटिस चरण तथा दावे एवं आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर को किया जाएगा।

बताते चलें कि झारखंड में एसआइआर के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन पांच अगस्त को किया गया था तथा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि चार सितंबर, नोटिस चरण तथा दावे एवं आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया तीन अक्टूबर एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सात अक्टूबर को होना था।