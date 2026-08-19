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झारखंड टूरिज्म अवार्ड 2026: उत्कृष्ट पर्यटन सेवाओं के लिए 18 श्रेणियों में सम्मान, 10 सितंबर तक आवेदन

By Adil Hassan Edited By: Chandan Sharma
Updated: Wed, 19 Aug 2026 09:00 PM (IST)

झारखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने के लिए झारखंड स्टेट टूरिज्म अवार्ड-2026 की घोषणा की है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पर 18 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे।

10 सितंबर तक जमा होंगे आवेदन, विश्व पर्यटन दिवस पर होगा सम्मान समारोह।

10 सितंबर तक जमा होंगे आवेदन, विश्व पर्यटन दिवस पर होगा सम्मान समारोह।

HighLights

  1. झारखंड स्टेट टूरिज्म अवार्ड 2026 की घोषणा।

  2. 18 श्रेणियों में उत्कृष्ट पर्यटन सेवाओं का सम्मान।

  3. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर।

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड के पर्यटन को नई पहचान देने और इस क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड स्टेट टूरिज्म अवार्ड-2026 की घोषणा की है। पर्यटन निदेशालय की ओर से विश्व पर्यटन दिवस यानी 27 सितंबर के अवसर पर पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा।

राज्य के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े संस्थानों, व्यक्तियों और संगठनों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और योगदान के लिए 18 अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

इच्छुक प्रतिभागी 20 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन निर्धारित प्रारूप में हार्ड कापी के माध्यम से जमा करना होगा।

होटल, रेस्टोरेंट और होमस्टे से लेकर पर्यटन स्थल तक

इस बार पुरस्कार की श्रेणियों को काफी व्यापक रखा गया है। सर्वश्रेष्ठ वर्गीकृत होटल (चार/पांच सितारा व पांच सितारा डीलक्स), सर्वश्रेष्ठ बजट होटल, सर्वश्रेष्ठ गेस्ट हाउस और सर्वश्रेष्ठ होमस्टे को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक व्यंजन रेस्टोरेंट और सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट भी सम्मान की दौड़ में शामिल होंगे।

पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छतम पर्यटन स्थल की श्रेणी भी रखी गई है। वहीं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले संचालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन संचालक और पर्यटकों को झारखंड तक लाने वाले संस्थानों के लिए सर्वश्रेष्ठ इनबाउंड टूर आपरेटर, ट्रैवल एजेंट की श्रेणी निर्धारित की गई है।

इंटरनेट मीडिया और डिजिटल प्रचार को भी तवज्जो

बदलते दौर में पर्यटन प्रचार के तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए इस बार इंटरनेट मीडिया और डिजिटल माध्यमों को भी पुरस्कार की श्रेणियों में शामिल किया गया है।

सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट मीडिया प्रभावक और पर्यटन प्रचार में डिजिटल मीडिया के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए भी पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ एमआइसीई गंतव्य, जेटीडीसी का सर्वश्रेष्ठ होटल, पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला और सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन को भी सम्मान मिलेगा।

पर्यावरण संरक्षण से लेकर जान बचाने वालों तक का सम्मान

पर्यटन के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार भी दिया जाएगा। वहीं पर्यटकों और आम लोगों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को भी इस बार विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।सर्वश्रेष्ठ गाइड के साथ-साथ कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए जलाशयों में तैनात जीवनरक्षक, सुरक्षा गार्ड, पर्यटक मित्र और लोगों की जान बचाने वाले प्रबंधकों को पुरस्कार दिया जाएगा।

आवेदन में बतानी होगी उपलब्धियों की कहानी

पुरस्कार के लिए आवेदन करने वालों को निर्धारित प्रारूप में अपनी उपलब्धियों का 250 शब्दों का विवरण देना होगा। इसके साथ संबंधित व्यक्ति या संस्थान की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करानी होगी।

आवेदन के साथ संगठन का विवरण और संबंधित पुरस्कार श्रेणी की जानकारी देते हुए सीलबंद लिफाफा जमा करना होगा। पर्यटन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-मेल से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप से अलग भेजी गई प्रविष्टियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

विजेताओं को पट्टिका के साथ मिलेगा पर्यटन स्थल पर ठहरने का पैकेज

पुरस्कार पाने वाले विजेताओं को केवल सम्मान पत्र तक सीमित नहीं रखा जाएगा। उन्हें पट्टिका, स्मृति चिह्न एवं स्मृति उपहार प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ झारखंड के किसी प्रमुख पर्यटन स्थल पर ठहरने का पैकेज भी दिया जाएगा।

पुरस्कार समारोह 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रांची अथवा राज्य के किसी अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल पर आयोजित किया जाएगा।

ऐसे जमा करें आवेदन

आवेदन 20 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे के बीच पर्यटन निदेशालय में जमा किए जा सकेंगे। आवेदन निदेशक, पर्यटन निदेशालय, एमडीआइ भवन, द्वितीय तल, धुर्वा, के पते पर जमा करना होगा। श्रेणीवार आवेदन प्रारूप और दिशा-निर्देश झारखंड पर्यटन पोर्टल पर उपलब्ध हैं।