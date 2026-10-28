झारखंड में बिहार की तर्ज पर ड्रोन से होगी शराब माफिया की निगरानी, रामगढ़ में आबकारी मंत्री ने लिया ट्रायल

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में शराब के अवैध कारोबार, निर्माण और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अब आबकारी विभाग आधुनिक तकनीक का सहारा लेने जा रहा है।

उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने बुधवार को रामगढ़ जिले के चुट्टूपालू में ड्रोन निगरानी प्रणाली का परीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

दुर्गम और सुदूर इलाकों पर होगी पैनी नजर

मंत्री ने बताया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम इलाकों में चल रहे अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री की गतिविधियों पर सटीक और प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी।

उत्पाद आयुक्त संदीप सिंह और सहायक आयुक्त राकेश सिंह की उपस्थिति में मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने खुद ड्रोन उड़वाकर इसकी क्षमताओं का जायजा लिया।

मुख्य बिंदु: परीक्षण के दौरान दिखाया गया कि ड्रोन की मदद से सुदूर एवं जमीनी क्षेत्रों की हलचल और गतिविधियों को आसानी से लाइव ट्रैक किया जा सकता है।

बिहार की तर्ज पर तकनीक का उपयोग