झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी 'रोबोटिक सर्जरी', हर जिले में बनेगा 50 बेड का जच्चा-बच्चा अस्पताल

राज्य ब्यूरो, रांची। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को सदर अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करने तथा उनमें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने को लेकर सिविल सर्जनों एवं मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों एवं अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक की।

उन्होंने इस बैठक में मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक्स सर्जरी शुरू करने तथा सभी जिलों में 50 बेड के मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल की स्थापना को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने सिविल सर्जनों को सभी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू से बचाव एवं संभावित मामलों के प्रबंधन के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी का अनुपालन करने को कहा।

प्रस्तावित अस्पताल 50 बेड के बैठक में मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ हास्पिटल के विकास पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रस्तावित अस्पताल 50 बेड के होंगे, जिनमें आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रारंभिक रूप से प्रत्येक एमसीएच अस्पताल में 10 चिकित्सकों की व्यवस्था करने पर विचार किया गया।

इसके साथ ही राज्य के सभी सदर अस्पतालों को मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक मशीन, मानव संसाधन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का विश्लेषण किया गया। रोबोटिक सर्जरी शुरू करने का निर्देश अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों से सदर अस्पतालों में फेको विधि से मोतियाबिंद के ऑपरेशन की स्थिति की जानकारी ली। अधिसंख्य जिलों द्वारा बताया गया कि फेको विधि से ऑपरेशन किया जा रहा है। जिन जिलों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां के चिकित्सकों को रिम्स, रांची में प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेजों की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने सभी मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक तकनीक और बेहतर चिकित्सा उपकरणों की स्थापना पर जोर देते हुए रोबोटिक सर्जरी शुरू करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी के लिए आवश्यक मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। बैठक के दौरान मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी का मुद्दा भी सामने आया। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आवश्यकतानुसार संविदा आधारित फैकल्टी की नियुक्ति कर शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकता है।

बैठक में विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव एवं ललित मोहन शुक्ला, उप सचिव ध्रुव प्रसाद सहित विभाग के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तैनात होंगे 125 हॉस्पिटल मैनेजर सरकारी अस्पतालों में प्रबंधन व्यवस्था को स़ुदृढ़़ करने के लिए शीघ्र ही 125 हॉस्पिटल मैनेजर तैनात होंंगे।अपर मुख्य सचिव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले को दो हास्पिटल मैनेजर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा, जहां भी हॉस्पिटल मैनेजर की नियुक्ति की जाएगी। अनुमंडल अस्पतालों में भी इनकी तैनाती होगी।