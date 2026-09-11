झारखंड की सभी विधानसभाओं में बनेंगे कोल्ड स्टोरेज-कम-मार्केटिंग सेंटर, बच्चों को मिड-डे मील में मिलेगा रागी

राज्य ब्यूरो, रांची। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शुक्रवार को एक बैठक में कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट में सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज-कम-मार्केटिंग सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है।

इसके लिए डीपीआर तैयार कराने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक प्राप्त डीपीआर से विभाग पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि देशभर में बेहतर लाजिस्टिक एवं कोल्ड-चेन सिस्टम विकसित करने वाली अग्रणी कंपनियों को भी कंसल्टेंसी के लिए आमंत्रित किया जाए और उनके तकनीकी सुझाव लिए जाएं, ताकि परियोजना को भविष्य की जरूरतों और आधुनिक तकनीक के अनुरूप तैयार किया जा सके।

मंत्री ने कहा कि राज्य के लगभग 20 जिलों में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, लेकिन कई स्थानों पर तकनीकी रूप से पर्याप्त सक्षम नहीं होने के कारण उनके संचालन में एफपीओ, सहकारी समितियों अथवा थर्ड पार्टी आपरेटरों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा रागी का पौष्टिक आहार बैठक में सिद्धकोफेड द्वारा प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए रागी (मड़ुवा) के आटे की आपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव की भी समीक्षा की गई।