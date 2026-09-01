केरल-त्रिपुरा के बाद देश का अगला 'रबर कैपिटल' बनेगा झारखंड! बंजर जमीन से हर साल 5 लाख तक कमाई का मौका

दिव्यांशु, रांची। झारखंड में प्राकृतिक रबर उत्पादन की संभावनाएं तलाशने केरलम के कोच्चि स्थित रबर बोर्ड ने तीन जगहों पर प्रयोग प्रारंभ किए हैं। रबर उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर झारखंड देश के विकास में महत्वपूर्ण ग्बिरो इंजन बनेगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से रांची में तीन साल पहले लगाए गए पौधों का ग्रोथ अपेक्षा के अनुरूप है।

राज्य में हजारों एकड़ ऐसी भूमि है जहां खेती नहीं हो सकती है। यहां झारखंड की जलवायु के अनुकूल रबर के पौधों का क्लोन भारतीय रबर बोर्ड ने तैयार किया है। भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक एम. बसंत गशेन ने बताया कि झारखंड में रबर की खेती का प्रारंभिक परिणाम उत्साहजनक है। इसे आम किसानों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने राज्य के कृषि विभाग से समन्वय किया है।

बंजर भूमि में रबर के पौधे लगाकर एक एकड़ में पांच लाख तक सालाना कमाई हो सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रबर एक मजबूत आधार देने की तैयारी में है। सात साल में तैयार हो जाता है रबर का पौधा झारखंड के लिए विकसित किए गए रबर के पौधे सात साल में कच्चा रबर जिसे लेटेक्स कहते हैं, उत्पादित करने लगते हैं। इनके संग्रह से लेकर बाजार तक पहुंचाने में भारतीय रबर बोर्ड किसानों की मदद भी करेगा। 15 साल पहले किए गए प्रयोग के बाद त्रिपुरा रबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है।

रबर बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि झारखंड में सफल प्रयोग के बाद केरल, त्रिपुरा के बाद झारखंड देश की तीसरा रबर कैपिटल बन सकता है। झारखंड के पर्यावरण के अनुकूल है रबर एम.गशेन ने बताया कि रबर बोर्ड ने झारखंड की पारिस्थितिकी का पूरा अध्ययन कर रबर के पौधे की नई प्रजाति विकसित की है। यह पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है। झारखंड में औसत बारिश भी 300 मिमी के करीब होती है। ऐसे में रबर के पौधों को बारिश के अलावा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता भी नहीं होगी।