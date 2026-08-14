एक नहीं, दो नहीं, तीन पूर्व सीएम बने JPSC-JSSC आंदोलन में छात्रों की आवाज; सरकार पर बनाएंगे दबाव

राज्य ब्यूरो, रांची। रांची में चल रहा छात्रों का आंदोलन और उसका मंच सीधे तौर पर किसी राजनीतिक समर्थन से बच रहा है, लेकिन छात्रों के इस लंंबे चल रहे आंदोलन को झारखंड भाजपा ने देशभर में चर्चित कर दिया है। अब भाजपा के तीन पूर्व मुख्यमंत्री आंदोलन के समर्थन में सीधे सक्रिय हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा रघुवर दास और चंपाई सोरेन ने भी छात्रों के आंदोलन में सरकार को सामने से आकर घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होने पर अनशन की चेतावनी दी है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकार पर गलतबयानी का आरोप लगाा है।

जेपीएससी-जेएसएससी में नियुक्तियों को बेचने के आरोप में घिरी टीडीपीएल कंपनी को उत्तर प्रदेश का बताने पर चंपाई सोरेन ने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि वहां इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया है। चंपाई सोरेन ने आंकडों के साथ जेपीएससी और दूसरी संस्थाओं पर नौकरी बेचने का आरोप लगाया है।