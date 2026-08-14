एक नहीं, दो नहीं, तीन पूर्व सीएम बने JPSC-JSSC आंदोलन में छात्रों की आवाज; सरकार पर बनाएंगे दबाव
रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को तीन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और चंपाई सोरेन का समर्थन मिला है। वे सरकार पर सीबीआई जांच और नियुक्तियों में धांधली के आरोपों को लेकर दबाव बना रहे हैं।
HighLights
तीन पूर्व मुख्यमंत्री छात्र आंदोलन के समर्थन में सक्रिय हुए।
रघुवर दास ने अनशन की चेतावनी दी।
राज्य ब्यूरो, रांची। रांची में चल रहा छात्रों का आंदोलन और उसका मंच सीधे तौर पर किसी राजनीतिक समर्थन से बच रहा है, लेकिन छात्रों के इस लंंबे चल रहे आंदोलन को झारखंड भाजपा ने देशभर में चर्चित कर दिया है। अब भाजपा के तीन पूर्व मुख्यमंत्री आंदोलन के समर्थन में सीधे सक्रिय हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा रघुवर दास और चंपाई सोरेन ने भी छात्रों के आंदोलन में सरकार को सामने से आकर घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होने पर अनशन की चेतावनी दी है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकार पर गलतबयानी का आरोप लगाा है।
जेपीएससी-जेएसएससी में नियुक्तियों को बेचने के आरोप में घिरी टीडीपीएल कंपनी को उत्तर प्रदेश का बताने पर चंपाई सोरेन ने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि वहां इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया है। चंपाई सोरेन ने आंकडों के साथ जेपीएससी और दूसरी संस्थाओं पर नौकरी बेचने का आरोप लगाया है।
दिल्ली में संजय सेठ और आदित्य साहू कर रहे छात्र आंदोलन की पैरवी
रांची के छात्र आंदोलन को दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ जोरशोर से उठा रहे हैं। संजय सेठ ने इंटरनेट मीडिया पर भी आंदोलन से जुड़े पोस्ट शेयर किए हैं। छात्रों को आंदोलन स्थल से हटाने की जिला प्रशासन की कोशिश को रोकने के लिए भी भाजपा के वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं।
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