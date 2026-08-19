झारखंड टेरर फंडिंग मामला: NIA कोर्ट में 12 दोषियों को 5 से 10 साल की कठोर कारावास की सजा

राज्य ब्यूरो, रांची। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने आम्रपाली-मगध कोयला क्षेत्र में टीपीसी के लिए लेवी वसूली और आतंक के लिए फंड जुटाने के मामले में मंगलवार को 12 दोषियों को सजा सुनाई है।

अदालत ने पांच दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास, छह दोषियों को आठ-आठ वर्ष सश्रम कारावास और एक दोषी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी। अदालत ने 40 से 90 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया है।

वहीं टेरर फंडिंग के जरिए अर्जित आय के रूप में जब्त या कुर्क संपत्ति को कानून के प्रविधानों के तहत सरकार के पक्ष में जब्त करने का भी आदेश दिया गया। मामला चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र स्थित अमरपाली और मगध कोयला खनन क्षेत्र में कोयला कारोबारियों, ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टरों से टेरर फंडिंग से जुड़ा है।

एनआईए ने इस मामले में 22 दिसंबर 2018 को 16 आरोपितों और 10 जनवरी 2020 को पांच आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र व पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले में 13 आरोपितों के खिलाफ प्रारंभिक सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष ने 119 गवाहों के बयान दर्ज कराए। अदालत ने 12 अगस्त को 12 अभियुक्तों को आइपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया था। जबकि एक आरोपित को बरी कर दिया था। एनआईए की जांच में सामने आया था कि प्रतिबंधित संगठन टीपीसी के सदस्य और सशस्त्र कैडर, जिनमें सीपीआइ (माओवादी) से जुड़े लोग भी शामिल थे, स्थानीय समितियों, कारोबारियों, ट्रांसपोर्टरों और अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश के तहत लेवी वसूल रहे थे। कोयला खनन और परिवहन की अनुमति देने के एवज में यह राशि वसूली जाती थी।