माध्यमिक आचार्य नियुक्ति पुनर्परीक्षा मामले में गड़बड़ी की जांच होगी, झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति पुनर्परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें अदालत ने कथित गड़बड़ी की जांच पर विचार करने की बात कही। जेएसएससी ने हैकिंग के कारण 2,819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा कराई, लेकिन आयोग गड़बड़ी का स्रोत स्पष्ट नहीं कर सका।
HighLights
हाई कोर्ट ने पुनर्परीक्षा में गड़बड़ी की जांच पर विचार किया।
जेएसएससी ने हैकिंग के कारण 2,819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा कराई।
प्रार्थियों ने बिना साक्ष्य पुनर्परीक्षा को अन्यायपूर्ण बताया।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में 2,819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की जांच की आवश्यकता पर विचार करने की बात कही।
मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से बताया गया कि परीक्षा से संबंधित प्रणाली में गड़बड़ी सामने आई थी। कथित तौर पर परीक्षा प्रणाली में हैकिंग अथवा अनधिकृत हस्तक्षेप की स्थिति पाई गई थी।
इसी आधार पर 2,819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा कराई गई। हालांकि, सुनवाई के दौरान आयोग यह स्पष्ट नहीं कर सका कि कथित हैकिंग या अनधिकृत हस्तक्षेप किस स्तर से हुआ, उसकी प्रकृति क्या थी और इसके लिए जिम्मेदार कौन था।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता रूपेश सिंह और चंचल जैन की ओर से कहा गया कि संबंधित अभ्यर्थियों को कथित कदाचार या परीक्षा में अनियमितता से जोड़कर पुनर्परीक्षा के दायरे में लाया गया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस और प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है।
यदि परीक्षा प्रणाली में अनधिकृत हस्तक्षेप हुआ था तो पहले इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। केवल अभ्यर्थियों को पुनर्परीक्षा में शामिल करना न्यायसंगत नहीं है। याचिका में पूर्व में हुई परीक्षा के आधार पर ही परिणाम जारी करने की मांग की गई है।