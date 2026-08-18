माध्यमिक आचार्य नियुक्ति पुनर्परीक्षा मामले में गड़बड़ी की जांच होगी, झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में 2,819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की जांच की आवश्यकता पर विचार करने की बात कही।

मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से बताया गया कि परीक्षा से संबंधित प्रणाली में गड़बड़ी सामने आई थी। कथित तौर पर परीक्षा प्रणाली में हैकिंग अथवा अनधिकृत हस्तक्षेप की स्थिति पाई गई थी।

इसी आधार पर 2,819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा कराई गई। हालांकि, सुनवाई के दौरान आयोग यह स्पष्ट नहीं कर सका कि कथित हैकिंग या अनधिकृत हस्तक्षेप किस स्तर से हुआ, उसकी प्रकृति क्या थी और इसके लिए जिम्मेदार कौन था। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता रूपेश सिंह और चंचल जैन की ओर से कहा गया कि संबंधित अभ्यर्थियों को कथित कदाचार या परीक्षा में अनियमितता से जोड़कर पुनर्परीक्षा के दायरे में लाया गया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस और प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है।