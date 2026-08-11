JSSC पारा शिक्षक बहाली: विधानसभा में उठा OBC सीटों का मुद्दा, सरकार ने बताया क्यों खाली हैं कम पद

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में कई जिलों में ओबीसी का पद नहीं होने पर सरकार ने स्थिति को स्पष्ट किया।

विधानसभा में कुछ विधायकों द्वारा ओबीसी के लिए पद नहीं होने पर सवाल उठाए जाने के बाद जवाब में प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि यह नियुक्ति उन पदों के लिए हो रही है, जो पद पूर्व में आयोजित परीक्षा में रद रह गए हैं। रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति के लिए ही जेएसएससी को अधियाचना भेजी गई थी।