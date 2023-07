Jharkhand: एनडीए की बैठक के बाद सुदेश महतो ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

Jharkhand News एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने बुधवार को भाजपा के शीर्ष नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की। उन्होंने सबसे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह व केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादव से मुलाकात की।

भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव पर की चर्चा। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, रांची: एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने बुधवार को भाजपा के शीर्ष नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की। उन्होंने सबसे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह व केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादव से मुलाकात की। क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो, विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद भाजपा ने लोकसभा चुनावों को लेकर अपने अभियान को तेज कर दिया है। अगर विपक्षी एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, तो भाजपा के लिए अकेले चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। ऐसे में भाजपा ने अब क्षेत्रिय और छोटे दलों को अपने विश्वास में लेने की कवायद में जुटी हुई है। आगामी चुनावों को लेकर हुई चर्चा मिली जानकारी के अनुसार, तीनों नेताओं के साथ हुई सुदेश महतो की इस मुलाकात में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा राज्य के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। क्या बोले सुदेश महतो सुदेश ने एक दिन पहले ही एनडीए की बैठक में पहले से स्वाभाविक गठबंधन का हवाला देते हुए साथ चुनाव लड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के विरुद्ध आजसू एनडीए के साथ हर मोर्चे पर खड़ा रहेगा। इस मुलाकात के बाद आजसू की भाजपा के साथ नजदीकियां और बढ़ गई है। जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के क्रम में सुदेश महतो ने डुुमरी उपचुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी रामगढ़ की तरह डुमरी में भी कांग्रेस और झामुमो को पटखनी देने को तैयार है।

Edited By: Mohit Tripathi