'आर-पार' के मूड में झारखंड के छात्र, रेलवे स्टेशन से लेकर स्टेडियम तक जमावड़ा; आज रांची में प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा छात्र आंदोलन अब लगातार व्यापक होता जा रहा है।

विधानसभा घेराव के आह्वान के बाद रविवार रात राज्य के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंच गए। छात्रों ने रांची रेलवे स्टेशन परिसर में रात में ही अपना डेरा जमा लिया। सोमवार सुबह छात्र एकजुट होकर विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे।

दूसरी ओर, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी हजारों छात्र पहले से जुटे हुए हैं। स्टेडियम में आंदोलनकारी छात्रों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। छात्र सोमवार को होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर आपस में चर्चा कर रणनीति तैयार कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अब आंदोलन केवल कुछ संगठनों या जिलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राज्यभर के युवाओं की आवाज बनता जा रहा है।

रेलवे स्टेशन से भी छात्र निकलेंगे घेराव के लिए रविवार देर रात रांची रेलवे स्टेशन पर कई जिलों से पहुंचे छात्रों ने रात बिताई। छात्रों का कहना है कि सुबह होते ही वे समूह बनाकर विधानसभा की ओर कूच करेंगे।

वहीं, स्टेडियम में मौजूद छात्रों का जत्था भी विधानसभा घेराव के लिए रवाना होगा। इस तरह शहर के अलग-अलग हिस्सों से छात्र एकजुट होकर सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखने की तैयारी में हैं।



छात्रों ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता से जुड़े सवालों का अब तक ठोस समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में विधानसभा घेराव के माध्यम से वे अपनी आवाज सरकार तक मजबूती से पहुंचाना चाहते हैं।

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