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    Ranchi Protest: 'अब डायरेक्ट CM से होगी बात'; विधानसभा के बाहर लाठीचार्ज पर भड़के स्टूडेंट लीडर रविंद्र पासवान

    By Digital Desk Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 08:43 PM (GMT+05:30)

    जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई से गुस्साए छात्र नेता रविंद्र पासवान ने इसे 'जन-आंदो ...और पढ़ें

    छात्र नेता रविंद्र पासवान। (वीडियो ग्रैब)

    छात्र नेता रविंद्र पासवान। (वीडियो ग्रैब)

    HighLights

    1. छात्र नेता रविंद्र पासवान ने पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की।

    2. जेपीएससी, जेएसएससी अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन अब 'जन-आंदोलन' बना।

    3. छात्रों ने मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत और सीबीआई जांच की मांग की।

    डिजिटल डेस्क, रांची। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितता के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई से अभ्यर्थियों का गुस्सा और भड़क गया है।

    छात्र नेता रविंद्र पासवान ने राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए घोषणा की है कि छात्रों का यह प्रदर्शन अब एक व्यापक 'जन-आंदोलन' का रूप ले चुका है।

    अभिभावकों से साथ आने की अपील

    छात्र नेता ने अभिभावकों से आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार हमारी समस्याओं और मांगों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही है।

    जिस तरह से प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, वह सरकार की अनैतिकता और तानाशाही को दर्शाता है। हम तमाम अभिभावकों से अपील करते हैं कि वे अपने बच्चों के भविष्य और इस न्याय की लड़ाई में सड़कों पर निकलें।

    सीधे CM से होगी बातचीत

    रविंद्र पासवान ने स्पष्ट किया कि आंदोलन पहले एक दिवसीय तय था, लेकिन जब हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए, तो सरकार को खुद सामने आकर अपना रुख साफ करना चाहिए था।

    उन्होंने सरकारी प्रतिनिधिमंडल से आगे वार्ता करने से इनकार करते हुए कहा कि अब हम किसी मध्यस्थ से नहीं, बल्कि सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। सरकार के मौजूदा प्रतिनिधिमंडल के पास न तो कोई ठोस तर्क है और न ही बातों को समझने की इच्छाशक्ति।

    छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। उलटे, प्रशासन हमें यहां (विधानसभा) से हटाने की कोशिश कर रहा है। यह कैसी डेमोक्रेसी है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तानाशाह मत बनिए। युवाओं ने ही आपको सत्ता में पहुंचाया है और वे ही आपको सत्ता से हटाएंगे भी। हम यहां अपनी बात रखने आए हैं।

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    हमने क्या किया है? हमने CBI जांच की मांग की है। और अब आप लाठियों से जवाब दे रहे हैं? यह नहीं चलेगा। यह डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है। आज सरकार के दावों की पोल खुल रही है।

    SP ने हमसे शांति से बैठने को कहा था, लेकिन अचानक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। क्या आप उन पर लाठियां चलाएंगे?

    'लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी'

    प्रशासनिक रवैये पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठा रहे छात्रों को खदेड़ने और पीटने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में ऐसी तानाशाही स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने दोहराया कि जब तक सरकार सभी मांगें पूरी नहीं करती, आंदोलन अनवरत जारी रहेगा।

    'महिला सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार में महिलाओं पर बल प्रयोग'

    वहीं प्रदर्शन में शामिल एक छात्रा ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौके पर पर्याप्त महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं थी और प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गईं।

    छात्रा ने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार 'महिला सम्मान योजना' के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ हक मांग रही माताओं और बहनों के साथ बदसलूकी की जा रही है।

    'मुझे धक्का दिया गया'

    'विधानसभा मार्च' के बारे में छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि हम पिछले 17 दिनों से सत्याग्रह और 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। पुलिस ने मुझ जैसे भूखे व्यक्ति को भी धक्का दिया और जबरदस्ती एम्बुलेंस में बिठा दिया।

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