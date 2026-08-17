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झारखंड में छात्र आंदोलन पर बड़ा अपडेट: विधिक सलाहकारों संग बैठेंगे छात्र और मंत्री, CGL परीक्षा पर बन सकती है बात

By Neeraj Ambastha Edited By: Sanjeev Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 12:28 AM (IST)

झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर आंदोलनरत छात्रों और सरकार के बीच निर्णायक वार्ता सोमवार को होगी। इस बैठक में छात्र अपने विधिक सलाहकारों के साथ शामिल होंगे, जिसमें जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और TDPL एजेंसी से जुड़ी परीक्षाओं की जांच पर चर्चा होगी।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर (AI Generated Image)

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर (AI Generated Image)

HighLights

  1. छात्रों और सरकार के बीच आज निर्णायक वार्ता, आंदोलन शांत होने की उम्मीद।

  2. छात्र प्रतिनिधिमंडल अपने कानूनी सलाहकारों के साथ बैठक में शामिल होगा।

  3. जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर कानूनी पहलुओं पर मंथन।

राज्‍य ब्‍यूरो, रांची। जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) की नियुक्ति परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और धांधली के विरोध में आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की सोमवार को राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय समिति के साथ होने वाली वार्ता बेहद निर्णायक मानी जा रही है। 
 
राजकीय अतिथिशाला में अपराह्न दो बजे आयोजित इस बैठक में उन सभी तकनीकी और विधिक बिंदुओं पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिन पर पिछली वार्ता बेनतीजा रही थी।
 

कानूनी सलाहकारों की मौजूदगी में होगी चर्चा

इस बार की वार्ता की सबसे खास बात यह है कि सरकार ने छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों (लीगल एडवाइजर्स) के साथ बैठक में शामिल होने की अनुमति दी है।

पूर्व में छात्रों ने पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार का नाम दिया था, जिस पर मंत्रियों की समिति असहमत थी।

बैठक के दौरान मंत्रियों की कमेटी छात्रों के कानूनी सलाहकारों से यह समझने का प्रयास करेगी कि जेएसएससी सीजीएल (JSSC CGL) परीक्षा को रद करने में कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है। 
 
गौरतलब है कि सरकार का रुख रहा है कि सीजीएल परीक्षा अदालत के निर्देशों के तहत आयोजित की गई थी और इसके तहत नियुक्तियां भी पूरी हो चुकी हैं।
 
यदि कानूनी रूप से रास्ता साफ होता है, तो सरकार इस परीक्षा को रद करने पर विचार कर सकती है।
 

एजेंसी TDPL की जांच और अन्य मांगों पर मंथन

परीक्षा कराने वाली एजेंसी TDPL से जुड़ी सभी परीक्षाओं को रद करने की मांग पर भी रास्ते निकलने के आसार हैं। मुख्यमंत्री पहले ही इस एजेंसी से जुड़ी परीक्षाओं की जांच की बात कह चुके हैं। 
 
वार्ता में इस बात पर सहमति बन सकती है कि यदि जांच में किसी भी तरह की अनियमितता की पुष्टि होती है, तो संबंधित सभी परीक्षाएं रद कर दी जाएंगी।
 

पिछली वार्ता में जिन मुख्य मुद्दों पर पेंच फंसा था:

  •     JSSC CGL परीक्षा: परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद करना तथा पूरे मामले की सीबीआई (CBI) से निष्पक्ष जांच कराना।
  •     JPSC 14वीं सिविल सेवा परीक्षा: अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करना।
  •     TDPL एजेंसी की भूमिका: विवादित एजेंसी TDPL द्वारा आयोजित की गई सभी परीक्षाओं को पूरी तरह रद करना।


यदि आज की वार्ता में विधिक बिंदुओं पर सहमति बन जाती है, तो राज्य में पिछले कई दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के शांत होने की पूरी संभावना है।