झारखंड में छात्र आंदोलन पर बड़ा अपडेट: विधिक सलाहकारों संग बैठेंगे छात्र और मंत्री, CGL परीक्षा पर बन सकती है बात

राज्‍य ब्‍यूरो, रांची। जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) की नियुक्ति परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और धांधली के विरोध में आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की सोमवार को राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय समिति के साथ होने वाली वार्ता बेहद निर्णायक मानी जा रही है।

राजकीय अतिथिशाला में अपराह्न दो बजे आयोजित इस बैठक में उन सभी तकनीकी और विधिक बिंदुओं पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिन पर पिछली वार्ता बेनतीजा रही थी।

कानूनी सलाहकारों की मौजूदगी में होगी चर्चा

इस बार की वार्ता की सबसे खास बात यह है कि सरकार ने छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों (लीगल एडवाइजर्स) के साथ बैठक में शामिल होने की अनुमति दी है।