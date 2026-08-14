झारखंड छात्र आंदोलन खत्म करना चाहते हैं कुछ लोग, सही समय पर करूंगा खुलासा; अस्पताल से देवेंद्रनाथ महतो का संदेश

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में JPSC और JSSC में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच 13 दिन से भूख हड़ताल कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल से बड़ा दावा किया है।

उन्होंने कहा कि जिस आंदोलन को वह जुलाई से गढ़ रहे हैं, उस आंदोलन की दिशा को भटकाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस आंदोलन की वजह से आज एक जांच समिति बनाई गई है। सरकार भी हमारी बातों को सकारात्मक रूप से सुन रही है, लेकिन पूरा न्याय अभी बाकी है।

उन्होंने कहा, "मेरे आंदोलन के शुरू होने के लगभग 29-30 दिन बाद कुछ लोग इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। सही समय आने पर मैं सब कुछ उजागर करूंगा। मैं निर्दोष छात्रों से अपील करता हूं कि वे इस आंदोलन को भटकने न दें। हालात चाहे जैसे भी हों, आंदोलन को बचाए रखें और एकजुट रहें।"

अस्पताल से दिया संदेश देवेंद्र नाथ महतो रांची के सदर अस्पताल में भर्ती हैं। उनका कहना है कि वह भले ही अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनकी आत्मा मुंडा स्टेडियम में है। उन्होंने कहा कि आंदोलन स्थल से दूर रहने की वजह से वह घुटन महसूस कर रहे हैं और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज की गई। उन्होंने इस मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि किसी भी परिस्थिति में आंदोलन को कमजोर न होने दें।

खबरें और भी





