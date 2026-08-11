रांची में छात्र आंदोलन जारी: अनशन पर बैठे 26 लोगों को हुआ मेडिकल चेकअप, 1 अनशनकारी की हालत बिगड़ी

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता और अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर चल रहा छात्रों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में राज्यभर से पहुंचे छात्र एकजुट होकर धरने पर बैठे रहे।

मंच से छात्र बारी-बारी से अपनी मांगों और आंदोलन के कारणों को सामने रखते रहे। छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। मंगलवार को आंदोलन स्थल पर सदर अस्पताल की मेडिकल टीम पहुंची। डॉक्टरों ने यहां अनशन पर बैठे 26 अनशनकारियों की स्वास्थ्य जांच की। इनमें आंदोलनकारी देवेंद्र महतो और छात्र गुट के अनशनकारी शामिल हैं। जांच के दौरान एक अनशनकारी प्रेम नायक की हालत खराब बताई गई। डॉक्टरों ने अनशनकारियों के स्वास्थ्य की निगरानी की और आवश्यक चिकित्सकीय सलाह दी। परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच प्रमुख मांग: छात्रों की प्रमुख मांग झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराना है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षाओं की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और इससे मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। वे दोषियों की पहचान कर कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की मांग कर रहे हैं।

इसके अलावा छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता की शिकायतों का समाधान, लंबित नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी, योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा और भर्ती परीक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से कराने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के मंच से नहीं, बल्कि अपने अधिकार और रोजगार के मुद्दे को लेकर चलाया जा रहा है। सरकार से लिखित और ठोस कार्रवाई की मांग: छात्रों का कहना है कि केवल आश्वासन से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। सरकार उनकी मांगों पर स्पष्ट और ठोस निर्णय ले तथा परीक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करे। आंदोलन स्थल पर लगातार छात्रों की संख्या बढ़ रही है और राज्य के विभिन्न जिलों से छात्र रांची पहुंच रहे हैं।

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मंगलवार को भी छात्र नेताओं और आंदोलनकारियों ने मंच से सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। छात्रों ने कहा कि उनका संघर्ष रोजगार, निष्पक्ष परीक्षा और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए है। जब तक मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा।