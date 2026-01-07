झारखंड में दिखेगा तुर्किये जैसा नजारा, पानी पर तैरते घरों में मिलेंगी होटल की सुविधाएं

शक्ति सिंह, रांची। झारखंड पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में पर्यटन विभाग ने पतरातू डैम में तैरते सोलर हाउसबोट बनाने की योजना पर काम तेज कर दिया है। तुर्किये की तरह तैयार होने वाले ये फ्लोटिंग सोलर हाउस पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होंगे।

पानी के बीच ठहरने की सुविधा पर्यटकों के लिए नया और यादगार अनुभव साबित होगी। पर्यटन विभाग के अनुसार, पतरातू डैम में कुल दो फ्लोटिंग सोलर हाउसबोट बनाए जाएंगे। इनमें एक चार कमरों वाला और दूसरा दो कमरों वाला होगा।

दोनों में रात और सुबह ठहरने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। निविदा प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किए जाने की तैयारी है। ऑनलाइन होगी बुकिंग हाउसबोट के चालू होने के बाद पर्यटक इसकी बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। विभाग का मानना है कि डिजिटल बुकिंग व्यवस्था से पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और राज्य के बाहर से आने वाले सैलानियों की संख्या में भी वृद्धि होगी।

दिसंबर माह तक शुरू होगी इसकी सेवा दिसंबर माह के अंत इन दोनों सोलर हाउस को तैयार कर लिया जाएगा। इस दिशा में निर्माण कार्य शुरू हो गया है। विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। सौर ऊर्जा से होगी बिजली आपूर्ति ये हाउसबोट पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित होंगे। छत या सन डेक पर लगे सोलर पैनल दिन में बिजली का उत्पादन करेंगे। सौर ऊर्जा को बैटरी में संग्रहित किया जाएगा, जिससे रात या कम धूप के समय भी निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

आधुनिक और आरामदायक सुविधाएं फ्लोटिंग सोलर हाउसबोट में आधुनिक लिविंग एरिया, आरामदायक बेडरूम और पूरी तरह सुसज्जित किचन की व्यवस्था होगी। सौर ऊर्जा से चलने वाले टीवी और अन्य आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी उपलब्ध रहेंगे, ताकि पर्यटकों को होटल जैसी सुविधाएं मिल सकें।

इको-फ्रेंडली हाेंगे वेस्ट मैनेजमेंट पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हाउसबोट में इको-फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा। पानी की सफाई, पुन: उपयोग और कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे डैम के पानी की शुद्धता बनी रहे।

इंसुलेशन और सुरक्षा पर भी जोर पर्यटकों की सुविधा के लिए हाउसबोट में थर्मल और ध्वनिरोधी इंसुलेशन की व्यवस्था होगी, जिससे अंदर का तापमान संतुलित रहेगा और शोर का प्रभाव कम होगा। संचालन और सुरक्षा के लिए स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाएगा।