झारखंड में श्रमिकों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा नियमावली का मसौदा जारी, ग्रेच्युटी सहित कई नियम बदल जाएंगे
झारखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2026 का मसौदा जारी किया है, जिसमें असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और भवन निर्माण ...और पढ़ें
HighLights
असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का होगा गठन।
भवन निर्माण श्रमिकों के लिए अलग कल्याण बोर्ड बनेगा।
ग्रेच्युटी भुगतान और औद्योगिक संबंध के नए नियम।
राज्य ब्यूरो, रांची। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग ने सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2026 के नियमावली का प्रारुप जारी किया है। इसमें झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इसमें पदेन सदस्य के अलावा कोई नामित सदस्य तीन साल से अधिक की अवधि तक नहीं रहेंगे।
प्रारुप में बताया गया है कि पुराने बोर्ड के समाप्त होने से छह महीने पहले इसके पुनर्गगठन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बोर्ड का काम राज्य के श्रमिकोंं के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना होगा। नए नियमावली के प्रारुप में यह स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के प्रविधानों को लागू करने के लिए इसके जरिए व्यवस्थाएं तय की जाएंगी।
इसके जरिए झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन के साथ उसके कामकाज को भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक श्रमिकों के लिए संघ बनाने से लेकर हड़ताल और वार्ता तक की नियमावली जारी।
औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 के जरिए वर्क्स कमेटी में सदस्यों की संख्या 20 रखी गई है। पंजीकृत संघों के लिए सदस्यता अनुपात पर प्रतिनिधि चुने जाएंगे। उद्योगों में नए संघ के रजिस्ट्रेशन के लिए सदस्यों की संख्या आठ हजार रखी गई है।
नई नियमावली में भवन निर्माण श्रमिकों के लिए अलग बोर्ड
सामाजिक सुरक्षा नियमावली में भवन एवं दूसरे निर्माण गतिविधियों के लिए कर्मकार कल्याण बोर्ड की अलग से संरचना बनाई गई है। राज्य के श्रमायुक्त को इसका पदेन सदस्य बनाया गया है। राज्य सरकार अध्यक्ष के अलावा इसमें 15 सदस्यों को नामित करेगी।
बोर्ड में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा निर्माण मजदूरों के पांच प्रतिनिधि और भवन कर्मकारों के नियोक्ता के पांच प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। बोर्ड के पास कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने, उनके आवेदन की प्रक्रिया और उसे स्वीकृत करने वाले सक्षम पदाधिकारी के चयन का प्रस्ताव भी बोर्ड द्वारा ही तय किया जाएगा।
ग्रेच्युटी के आवेदन की प्रक्रिया तय
नई नियमावली में ग्रेच्युटी (उपादान) के भुगतान की प्रक्रिया तय की गई है। इसमें लिखा है कि ग्रेच्युटी मिलने की तारीख से 30 दिनों में इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद कर्मकार के नियोक्ता को 15 दिनों के अंदर उसे आवेदन प्राप्त होने की सूचना देनी होगी। दावा प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा।
प्रस्तावित नियमावली में मातृत्व लाभ के दौरान मिलने वाली सुविधाओं को तय करने का अधिकार भी बोर्ड को दिया गया है। नई नियमावली के प्रारुप के जरिए राज्य में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को एकीकृत करने का प्रयास किया गया है।
औद्योगिक शिकायत निवारण में महिला प्रतिनिधित्व
औद्योगिक श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण समिति में महिला प्रतिनिधि को रखना अनिवार्य होगा। कामगार प्रतिनिधियों का चयन रजिस्टर्ड श्रमिक संघ के जरिए किया जाएगा। पीड़ित श्रमिक शिकायत की वजह से सालभर के अंदर अपना आवेदन कर सकेंगे।
ऐसे श्रमिक संगठन जो प्रतिष्ठान के कुल कार्यक्षमता के 30 प्रतिशत सदस्य रखते हैं वही वार्ता प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। श्रमिकों को हड़ताल से पहले निर्धारित फार्म में नियोक्ता को सूचना देनी होगी।
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