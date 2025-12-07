झारखंड में जनरल वर्ग के छात्रों को हेमंत सरकार देगी तोहफा, बढ़कर मिलेगी स्कॉलरशिप

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की भी छात्रवृत्ति की राशि बढ़ेगी। सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय मंत्री के रूप में पहले ही इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है।



कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, नौवीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की मासिक छात्रवृत्ति 150 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस तरह, इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में तीन गुना वृद्धि होगी। इसी तरह, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की मासिक छात्रवृत्ति की राशि 230 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये की जाएगी। बढ़ने वाली राशि दोगुने से अधिक है।