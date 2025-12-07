झारखंड में जनरल वर्ग के छात्रों को हेमंत सरकार देगी तोहफा, बढ़कर मिलेगी स्कॉलरशिप
झारखंड में सामान्य वर्ग के 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि होने जा रही है। 9वीं और 10वीं के छात्रों की छात्रवृत्ति 150 र ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की भी छात्रवृत्ति की राशि बढ़ेगी। सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय मंत्री के रूप में पहले ही इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है।
कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, नौवीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की मासिक छात्रवृत्ति 150 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये की जाएगी।
इस तरह, इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में तीन गुना वृद्धि होगी। इसी तरह, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की मासिक छात्रवृत्ति की राशि 230 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये की जाएगी। बढ़ने वाली राशि दोगुने से अधिक है।
छात्रवृत्ति में होने वाली इस वृद्धि का लाभ लगभग 58 हजार विद्यार्थियों को मिलेगा। इसपर राज्य सरकार 27 करोड़ रुपये अधिक राशि का वहन करेगी।
बताते चलें कि राज्य के एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। इस विभाग ने पहले ही राशि बढ़ा दी है।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग वर्ष 2021 से मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत सामान्य वर्ग के 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
छात्रवृत्ति की राशि डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को हस्तांतरित की जाती है।
