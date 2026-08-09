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    झारखंड के निवेशकों के सहारा में फंसे 32 हजार करोड़, लोकभवन के सामने आज से करेंगे सत्याग्रह

    By Dilip Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 02:00 AM (IST)

    झारखंड के सहारा निवेशक रांची में लोकभवन के सामने रविवार से सत्याग्रह करेंगे, जिसमें राज्यभर के निवेशक शामिल होंगे। ...और पढ़ें

    एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

    एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

    HighLights

    1. रांची में सहारा निवेशकों का रविवार से सत्याग्रह शुरू।

    2. झारखंड के निवेशकों के 32 हजार करोड़ रुपये फंसे।

    3. सरकार से बकाया वापसी और मुआवजे की मांग।

    राज्य ब्यूरो, रांची। रांची में लोकभवन के सामने रविवार से सहारा के पीड़ित निवेशक जुटेंगे और सत्याग्रह करेंगे। विश्व भारती जनसेवा संस्थान के बैनर तले ये निवेशक जुटेंगे।

    इस कार्यक्रम में राज्यभर के निवेशकों के शामिल होने की उम्मीद है। निवेशकों की मांग है कि राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सहारा से जुड़ी संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से निवेशकों का बकाया पैसा वापस दिलाए।

    निवेशकों ने सरकार के 2024 के चुनाव पूर्व के वादे को भी याद दिलाया है, जिसमें सरकार ने सहारा से निवेशकों के पैसे वापस दिलाने का वादा किया था।

    अब तक जांच में यह खुलासा हो चुका है कि दिसंबर 2024 तक झारखंड के निवेशकों के करीब 32 हजार करोड़ रुपये सहारा में फंसे हैं।

    70 से अधिक निवेशकों ने कर ली थी हत्या

    अब तक 70 से अधिक पीड़ित निवेशकों ने तनाव में आकर आत्महत्या भी कर ली है। निवेशकों की यह भी मांग है कि आत्महत्या करने वालों के आश्रितों को दस-दस लाख रुपये का मुआवजा दें।

    गौरतलब है कि सहारा की कंपनियों के लुभावने वादों में निवेशक फंस गए थे। कंपनियों ने निवेशकों को पांच साल चार महीने में निवेश राशि दोगुना करने और मासिक आय योजना के तहत 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का लालच दिया था।

    इसके बावजूद निर्धारित अवधि पूरा होने के बाद भी पैसे नहीं मिले थे। सीआईडी ने इस मामले में स्वप्ना राय, जयब्रत राय, सुशांतो राय, सिमांतो राय, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, नीरज कुमार पाल, जितेंद्र कुमार बरसाने, श्याम वीर सिंह, अलख सिंह, पवन कपूर, तापस राय समेत कई अन्य अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी। कई आरोपित गिरफ्तार भी हो चुके हैं। सीआईडी की छानबीन जारी है।

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