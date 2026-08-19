सरकार के फैसले के बाद भी नहीं माने छात्र, रांची में जारी आंदोलन; CBI जांच की मांग पर अड़े अभ्यर्थी

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार की ओर से मंगलवार रात सूची जारी करने के बावजूद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। छात्र अब भी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हैं।

प्रदर्शनकारी छात्रा सविता कुमारी ने कहा कि उनका विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल दोनों जारी हैं। छात्रों की मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराई जाए। उनका कहना है कि सरकार ने अभी तक उनकी इस प्रमुख मांग को पूरा नहीं किया है।

सविता कुमारी ने कहा कि एक्साइज कांस्टेबल, नगर निकाय और पीजीटी समेत कई परीक्षाओं को लेकर छात्रों के बीच अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। छात्रों का कहना है कि इन परीक्षाओं को रद्द किए जाने को लेकर भी उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

VIDEO | Ranchi, Jharkhand: Students continue protest at Jaipal Singh Munda Stadium.



Protester Savita Kumari says, "Our protest is still continuing, and our hunger strike is also ongoing. We are demanding a CBI probe, and the government has not fulfilled our demands yet. Several… pic.twitter.com/RhsORlXLij — Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2026 छात्रों ने यह भी सवाल उठाया है कि सरकार की ओर से जांच समिति को लेकर अब तक उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षाएं रद्द करने से उनकी मांग पूरी नहीं होती। वे चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। सरकार द्वारा 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने के बाद छात्रों के आंदोलन का फोकस अब और स्पष्ट हो गया है। छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर है।