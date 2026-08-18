बंगाल की खाड़ी में बने दबाव का असर झारखंड में, 24 घंटे से लगातार वर्षा; शहरी क्षेत्रों में बुरा हाल, किसानों को राहत
बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण झारखंड में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है और तापमान गिरा है। इस बारिश से पला ...और पढ़ें
HighLights
झारखंड में 24 घंटे से लगातार बारिश, मौसम सुहाना और तापमान गिरा।
बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड पर।
पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार के किसानों को मिलेगा विशेष लाभ।
जागरण संवाददाता, रांची। पिछले 24 घंटे से रांची समेत आसपास के जिलों में रुक रुककर लगातार वर्षापात हो रहा है। जिससे मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र का असर झारखंड व पड़ोसी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है।
यह स्थिति पिछले 24 घंटे से निरंतर बनी हुई है। इस वर्षापात का सबसे अधिक लाभ झारखंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जिलों पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार के किसानों को मिलने की संभावना है। इन जिलों में अन्य जिलों की अपेक्षा कम वर्षापात हुआ है।
लगातार हो रही वर्षा के बाद किसान खेतों की ओर लौटने लगे हैं और अब पछात ही सही कम से कम किसानी को बल अवश्य मिलेगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि इस सर्कुलेशन का असर अगले दो दिनों तक बने रहने की संभावना है।
गंगीय पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों एवं आसपास के क्षेत्रों के ऊपर स्थित अवदाब पिछले 6 घंटों के दौरान 10 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा है। 18 अगस्त को झारखंड तथा उससे सटे गंगीय पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों के ऊपर निकटवर्ती क्षेत्रों में केंद्रित रहा।
यह रांची से लगभग 100 किमी उत्तर-पूर्व, गयाजी (बिहार) से 160 किमी दक्षिण-पूर्व, डाल्टनगंज (झारखंड) से 210 किमी पूर्व, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) से 300 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व तथा वाराणसी (उत्तर प्रदेश) से 380 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व में स्थित था।
इसके अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड तथा बिहार के ऊपर से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते रहने की पूरी संभावना है। राजधानी रांची में कई जगह बारिश से जलजमाव की स्थिति है। शहरी जन जीवन अस्त-व्यस्त है। जबकि ग्रामीण इलाकों खास कर किसानों के लिए राहत की बारिश है।