झारखंड में चार दिन 23 से 26 सितंबर भारी बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन सक्रिय

जागरण संवाददाता, रांची। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का असर झारखंड के मौसम पर पड़ने लगा है। इसके प्रभाव से राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले चार दिनों तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार से 26 सितंबर के बीच राज्य के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

वहीं, 24 सितंबर को दक्षिणी झारखंड के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। इस दौरान गरज, वज्रपात और तेज हवा को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

रांची में अगले चार दिनों तक छाए रहेंगे बादल राजधानी रांची में अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम में बदलाव का असर शहर के जनजीवन पर भी देखने को मिल सकता है।

बारिश के दौरान सड़कों पर जलजमाव और यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। हालांकि, बारिश की तीव्रता और स्थानीय प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में अलग हो सकते हैं। आज कई जिलों में भारी बारिश की संभावना वहीं बुधवार को राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसमें रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो और धनबाद जिले शामिल हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में गरज और वज्रपात के साथ तेज हवा चल सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। रांची और आसपास के इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

24 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 24 सितंबर को दक्षिणी झारखंड के सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के साथ उनसे सटे मध्य झारखंड के रांची, गुमला और खूंटी जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ गरज और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। लोगों को मौसम की जानकारी लेते रहने की सलाह दी गई है।

बुधवार की रात तट पार कर सकता है डिप्रेशन मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को सुबह 11:30 बजे डिप्रेशन पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में केंद्रित था। यह पिछले छह घंटे में आठ किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम की ओर बढ़ा। यह ओडिशा के गोपालपुर से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में स्थित था।

अगले 12 घंटे में इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और डीप डिप्रेशन में बदलने की संभावना जताई गई है। इसके बाद यह बुधवार की रात तक उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों के बीच विशाखापत्तनम और गोपालपुर के बीच तट पार कर सकता है।

25 से 27 सितंबर तक भी मौसम रहेगा सक्रिय मौसम विभाग ने 25 और 26 सितंबर को भी राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और मेघ गर्जन की संभावना जताई है। 27 सितंबर को कहीं-कहीं गरज, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है।