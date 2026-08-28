32,376 स्कूलों में बंटेगा 102 करोड़ का अनुदान, झारखंड में पिछले साल नहीं मिली थी राशि

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों को पिछले वर्ष (वर्ष 2025-26) विद्यालय विकास अनुदान की राशि नहीं मिल पाई थी। इस वर्ष इन विद्यालयों को शीघ्र अनुदान मिलेगा। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस श्रेणी के विद्यालयों के लिए 102.05 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी। पिछले वर्ष समग्र शिक्षा अभियान के तहत कंपोजिट ग्रांट के रूप में केवल माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को राशि प्राप्त हुई थी। केंद्र से राशि स्वीकृत नहीं होने से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राशि नहीं मिली थी। इस वर्ष प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के अलावा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अनुदान की भी राशि स्वीकृत हुई है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो एक से 30 छात्रों की संख्या वाले कुल विद्यालयों की संख्या 6,030 है, जिन्हें 10-10 हजार रुपये वार्षिक अनुदान के रूप में मिलेंगे। इसी तरह, 31 से 100 छात्रों की संख्या वाले 16,489 विद्यालयों में प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये प्राप्त होंगे।

101 से 250 संख्या वाले इस श्रेणी के विद्यालयों की संख्या 7,676 है, जिनमें प्रत्येक विद्यालय को 50-50 हजार रुपये मिलेंगे। इसी तरह, 251 से एक हजार छात्रों की संख्या वाले 2,156 विद्यालयों में प्रत्येक को 75-75 हजार रुपये की अनुदान राशि प्राप्त होगी।