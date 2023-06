न कुर्सी मिली न ही राज्यमंत्री का दर्जा, बोर्ड और आयोगों में नियुक्ति के बाद भी रौब में न घूम पाएंगे माननीय!

झारखंड में अरसे से लंबित विभिन्न बोर्ड और आयोगों में नियुक्ति की प्रक्रिया हाल ही में आरंभ हुई है। इस कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है जिसमें सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं को मौका मिला है। इन नेताओं को मंत्री पद की कुर्सी तो नसीब नहीं हुई लेकिन राज्य स्तर के मंत्री के बराबर की सभी सुविधाएं जरूर मुहैया होंगी।

कुर्सी तो मिली, नहीं मिला राज्यमंत्री का दर्जा।

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड में अरसे से लटकी विभिन्न बोर्डों और आयोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो भी चुकी हैं, जिसमें सत्तारूढ़ झामुमो और कांग्रेस के नेताओं को मौका मिला है। इसमें गो सेवा आयोग, धार्मिक न्यास बोर्ड, झारखंड राज्य आवास बोर्ड और कृषि विपणन बोर्ड शामिल है। इन राजनीतिक नियुक्तियों में कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद को गो सेवा आयोग, जयशंकर पाठक को धार्मिक न्यास बोर्ड, संजय पासवान को आवास बोर्ड और रवींद्र सिंह को कृषि विपणन बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गो-सेवा आयोग के अध्यक्ष बने राजू गिरी जमशेदपुर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता राजू गिरी को गो सेवा आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने पदभार संभाल लिया है। अब सुगबुगाहट इस बात की है कि इन लोगों को कुर्सी तो मिल गई, लेकिन अबतक राज्यमंत्री का दर्जा नहीं मिला है। इस संबंध में अबतक कोई अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। मिलेंगी मंत्री स्तर की सुविधाएं अगर बोर्डों और आयोगों में नियुक्त हुए माननीयों को राज्यमंत्री का दर्जा मिलता है तो उन्हें एक मंत्री की ही तरह आवास, गाड़ी समेत सारी सहूलियत, प्रोटोकॉल और सुरक्षा आदि निर्धारित मानदंड के मुताबिक मिलेंगे। हालांकि इसपर कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बात को पार्टी के मंच पर उठाने की तैयारी है; ताकि अधिसूचना जारी की जा सके। राज्य समन्वय समिति के सदस्यों को मिला है दर्जा राज्य समन्वय समिति का गठन पूर्व में हो चुका है। इसके अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन हैं। समिति के सदस्यों को राज्यमंत्री का दर्जा और सुविधाएं प्राप्त हैं। राज्य समन्वय समिति के सदस्यों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता विनोद पांडेय और फागू बेसरा आदि शामिल हैं। मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता भी समिति के सदस्य हैं।

Edited By: Mohit Tripathi