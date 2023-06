झारखंड: हेमंत सरकार पर दलितों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए बोली BJP- 'हार के डर से निकाय चुनाव टाल रही...'

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में निकाय चुनाव मामले पर हेमंत सरकार को फटकार लगा चुकी है। ऐसा नहीं है कि झारखंड सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। हाल ही हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने निकाय चुनावों को जल्द से जल्द कराने के लिए कई अहम कदम उठाये हैं। हलांकि भाजपा ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में हार के डर से सरकार इसे टाल रही है।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमला। जागरण

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में निकाय चुनाव मामले पर हेमंत सरकार को फटकार लगा चुकी है। ऐसा नहीं है कि झारखंड सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। हाल ही हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने निकाय चुनावों को जल्द से जल्द कराने के लिए कई अहम कदम उठाये हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया आरोप हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गुरुवार को आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में हार के डर से सरकार इसे टाल रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अभी तक पूर्ण गठन नहीं हुआ। आयोग अध्यक्ष विहीन है और दूसरी ओर राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग से ट्रिपल टेस्ट कराने का निर्णय लेती है। ट्रिपल टेस्ट पर सरकार की मंशा पर उठाया उन्होंने कहा कि यह सरकार पहले नामांकन और उसके बाद स्कूल खोलने पर विचार करती है। ट्रिपल टेस्ट को लेकर राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है। ऐसा रहता तो पंचायत चुनाव में पिछड़ों के हक को सरकार नहीं मारती। पंचायतों में भी पिछड़े समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछड़ों को धोखा देने की तैयारी में सरकार अब नगर निकाय चुनाव में भी राज्य सरकार पिछड़ा समाज को धोखा देने की तैयारी में है। सरकार बताए कि अध्यक्ष विहीन पिछड़ा वर्ग आयोग से कैसा ट्रिपल टेस्ट कराना चाहती है? आयोग की भी अपनी प्रक्रिया होती है। आयोग ट्रिपल टेस्ट का निर्णय तभी कर पाएगा, जब वह पूरी तरह फंक्शन में आएगा।

Edited By: Mohit Tripathi