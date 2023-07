झारखंड भाजपा में बड़ा उलटफेर: पूर्व CM बाबूलाल मरांडी होंगे BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष, दीपक प्रकाश की लेंगे जगह

भाजपा ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चेहरों में बदलाव किए हैं। चुनाव से पहले भाजपा अपनी सभी तैयारियों को दुरुस्त कर लेना चाहती है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बदलाव करते हुए दीपक प्रकाश की जगह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।

बाबूलाल मरांडी होंगे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष।

जागरण ऑनलाइन डेस्क, रांची: भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चेहरों में बदलाव किए हैं। चुनाव से पहले भाजपा अपनी सभी तैयारियों को दुरुस्त कर लेना चाहती है। प्रदेश भाजपा में इस बदलाव के कयास काफी लंबे समय से लगाये जा रहे थे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर एक ऐसे चेहरे को स्थापित करना चाहती थी, जिसके जरिए प्रदेश के जातीय समीकरण को आसानी से साधा जा सके। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बदलाव करते हुए दीपक प्रकाश की जगह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। आदिवासियों को साधेगी बीजेपी बाबूलाल मरांडी आदिवासी समुदाय से आते हैं। आदिवासी समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। राज्य में सबसे बड़ी आबादी आदिवासियों की है। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा आदिवासियों को साधने की फिराक में है। सभी सीटों पर क्लीन स्वीप करना होगा मरांडी का लक्ष्य बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान सौंपे जाने का आशय यही है कि भाजपा इन्हें आगे कर चुनाव लड़ेगी। मरांडी लगातार भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर राज्य सरकार पर प्रहार करते हैं। उनके समक्ष लोकसभा चुनाव में सारी 14 सीटें जीतने का लक्ष्य होगा। अभी झारखंड में एनडीए के पास 12 सीटें हैं। मरांडी के समक्ष एक बड़ा टॉस्क राज्य की सत्ता में भाजपा की पुनर्वापसी भी होगी। 2019 में दोबारा भाजपा में शामिल हुए थे मरांडी बाबूलाल मरांडी ने 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का विलय भाजपा में कर दिया था। विलय के बाद मरांडी को भाजपा ने विधायक दल का नेता बनाया था, लेकिन उन्हें विधानसभा सचिवालय से मान्यता नहीं मिली। विधायक दल के नेता के रूप में मरांडी को मान्यता देने को लेकर आए दिन भाजपा और सत्ताधारी गठबंधन दोनों पर हमलावर रहते हैं। हाल ही में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर विपक्ष के नेता को लेकर दोनों में तकरार देखने को मिली थी। मरांडी का राजनीतिक करियर बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक करियर की बात करें तो बाबूलाल अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। बिहार से विभाजित होने के बाद जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ तो बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि 2003 में इनके हाथ से सत्ता निकल गई। बाद में इनका भाजपा से मोहभंग हो गया। भाजपा से रिश्ता तोड़ने के बाद मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा ( प्रजातांत्रिक) का गठन किया। लगभग 14 साल तक वे भाजपा से अलग रहे। झारखंड की राजनीति पर इनकी गहरी पकड़ है। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद इन्होंने अपने दल का भाजपा में विलय कर दिया।

