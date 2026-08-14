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    झारखंड पुलिस के IG शैलेंद्र कुमार को राष्ट्रपति मेडल, 8 पुलिसकर्मी सराहनीय सेवा पदक से होंगे सम्मानित

    By Dilip Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 10:39 AM (IST)

    झारखंड पुलिस को स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र से एक राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और आठ सराहनीय सेवा पदक मिले हैं। आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा को विशिष्ट सेव ...और पढ़ें

    आइजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा। फाइल फोटो

    आइजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा। फाइल फोटो

    HighLights

    1. झारखंड पुलिस को केंद्र से कुल 9 पदक मिले।

    2. आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा को विशिष्ट सेवा पदक।

    3. आठ पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा।

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड पुलिस को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार केंद्र से एक राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और आठ सराहनीय सेवा पदक मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित सूची शुक्रवार को जारी कर दी है।

    ये पदक अगले साल 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड में सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को दिए जाएंगे। झारखंड के खाते में इस बार एक भी वीरता पदक नहीं है। राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक पाने वाले आइजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा वर्तमान में बोकारो के जोनल आइजी हैं।

    इन्हें मिला है सराहनीय सेवा पदक

    एएसआइ पंकज कुमार राय
    हवलदार योगेंद्र कुमार दास
    हवलदार नंद किशोर महतो
    हवलदार पूर्ण बहादुर सिंह
    हवलदार जितेंद्र कुमार सिंह
    सिपाही औरंगजेब खान
    सिपाही संजय कुमार सिंह
    सिपाही अनीता तिर्की

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