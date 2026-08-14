झारखंड पुलिस के IG शैलेंद्र कुमार को राष्ट्रपति मेडल, 8 पुलिसकर्मी सराहनीय सेवा पदक से होंगे सम्मानित

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड पुलिस को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार केंद्र से एक राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और आठ सराहनीय सेवा पदक मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित सूची शुक्रवार को जारी कर दी है।

ये पदक अगले साल 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड में सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को दिए जाएंगे। झारखंड के खाते में इस बार एक भी वीरता पदक नहीं है। राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक पाने वाले आइजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा वर्तमान में बोकारो के जोनल आइजी हैं।