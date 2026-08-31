झारखंड में बढ़ी पुलिस अफसरों की कमी, 8 महीने में 40 डीएसपी-इंस्पेक्टर रिटायर; विधि-व्यवस्था पर असर

राज्य ब्यूरो, रांची। वर्ष 1994 में दारोगा में बहाल पांच और अधिकारी सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। इस तरह इस वर्ष 31 अगस्त तक इस बैच के 40 पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सोमवार को सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों में दो डीएसपी बैजू उरांव व राजेश कुमार के अलावा तीन पुलिस इंस्पेक्टर रमेश कुमार सिंह, आशुतोष प्रताप नारायण व अशोक कुमार सिंह शामिल हैं।

डीएसपी बैजू उरांव वर्तमान में गुमला जिले में पदस्थापित थे। वहीं, सेवानिवृत्त होने वाले अन्य पदाधिकारी भी विभिन्न जिलों में पदस्थापित थे। इनकी सेवानिवृत्ति के साथ ही इस वर्ष आठ महीने के भीतर अब तक 15 डीएसपी व 25 पुलिस इंस्पेक्टर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो कहीं न कहीं राज्य की विधि व्यवस्था को संभाल रहे थे। इनकी सेवानिवृत्ति के साथ ही इस पद पर रिक्तियां हो गईं हैं।

राज्य में विधि व्यवस्था बनाने में बल की कमी लगातार बाधक बन रही है। सिपाही व पर्याप्त संख्या में कनीय पुलिस पदाधिकारियों के नहीं होने से पेट्रोलिंग वाहन में मानक के अनुरूप बल की उपलब्धता नहीं होती है। बल की कमी होने से पुलिसकर्मियों-जवानों को 12-12 घंटे की ड्यूटी बजानी पड़ रही है। साप्ताहिक अवकाश तक नहीं मिल पाता है।

एक जनवरी 2026 से 31 अगस्त 2026 तक सेवानिवृत्त पदाधिकारी - 31 जनवरी : 16 अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए। इनमें डीएसपी सिप्रियन बागे व इंस्पेक्टर संजय कुमार के अलावा डीएसपी अखिलेश्वर प्रसाद मंडल, डीएसपी शैलेश प्रसाद, डीएसपी सरोज कुमार सिंह, डीएसपी विनोद उरांव, इंस्पेक्टर राजीव रंजन-1, इंस्पेक्टर प्रदीप चौधरी, इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिन्हा, इंस्पेक्टर विश्वनाथ सिंह, इंस्पेक्टर बंधन भगत, इंस्पेक्टर परमानंद बिरुवा, इंस्पेक्टर प्रभु सहाय एक्का, इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार महतो, इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार साहू व इंस्पेक्टर सकलदीप सिंह।