विधायक जयराम महतो की गिरफ्तारी पर अड़ा झारखंड पुलिस एसोसिएशन, बड़े आंदोलन की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन संवाददाता सम्मेलन कर डुमरी से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के विधायक जयराम कुमार महतो की अगले पांच दिनों के भीतर गिरफ्तारी की मांग की है। सभी प्रक्रिया पूर्ण कर अविलंब गिरफ्तारी नहीं होने पर एसोसिएशन ने पूरे राज्य में आंदोलन की चेतावनी दी है।

विधायक की अविलंब गिरफ्तारी को लेकर एसोसिएशन ने धनबाद के एसएसपी से पत्राचार किया है। एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने अपने पत्र में बताया है कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन की धनबाद शाखा ने केंद्रीय समिति को बताया कि 21 अगस्त की रात विधायक जयराम कुमार महतो ने वाट्सएप काल पर धनबाद के बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार से अभद्रता की।

गाली-गलौज की और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी कि सरकार बदलने पर उन्हें खोजकर उनकी नौकरी बर्बाद करेंगे। इतना ही नहीं, विधायक अपने समर्थकों के साथ बरवाअड्डा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी के टेबल पर रखे सामान को भी तितर-बितर करते हुए उनकी नाम पट्टिका को तोड़ दिया।

इस मामले में बरवाअड्डा थाने में 22 अगस्त को कांड संख्या 146/26 के तहत विधायक जयराम महतो व दस अन्य नामजद तथा 40-50 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस घटना के बाद धनबाद सहित पूरे राज्य में पुलिस पदाधिकारी-पुलिसकर्मी आक्रोशित हैं।