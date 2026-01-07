Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    झारखंड में पीएम श्री स्कूल होंगे अपग्रेड: हर जिले के 3 विद्यालय मेंटर बनेंगे, 72 मॉडल स्कूल विकसित

    By Neeraj Ambastha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:00 AM (IST)

    झारखंड में प्रत्येक जिले के तीन पीएम श्री स्कूलों को मेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। कुल 72 विद्यालयों का चयन कर उन्हें गहन निगरानी और मार्गदर्शन ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, रांची। प्रत्येक जिला के तीन-तीन पीएम श्री स्कूल मेंटर के रूप में विकसित किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा गठित स्टेट पीएमयू द्वारा 24 जिलों से कुल 144 उच्च प्रदर्शन वाले स्कूल चिन्हित किए जाएंगे।

    इसके बाद प्रत्येक जिले को अपने जिले के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन स्कूलों का चयन करना होगा। स्कूलों का चयन राज्य पीएमयू द्वारा उपलब्ध कराई जानेवाली सूची के आधार पर किया जाएगा।

    सभी जिलों से कुल 72 विद्यालयों का चयन कर उन्हें गहन निगरानी, सतत मार्गदर्शन एवं मेंटरिंग प्रदान की जाएगी, जिससे चयनित विद्यालय अन्य पीएमश्री स्कूलों के लिए सीखने और अपनाने योग्य मानक के साथ मेंटर स्कूल बन सके।

    इन स्कूलों की प्रगति की नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन के अनुसार, पीएम श्री का उद्देश्य केवल स्कूलों को अपग्रेड करना नहीं, बल्कि ऐसे मॉडल स्कूल विकसित करना है, जहां बच्चों को उत्कृष्ट, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके।

    इसी स्पष्ट सोच के साथ पीएमश्री “आदर्श विद्यालय पहल” शुरू की गई है। इसके माध्यम से पीएमश्री स्कूल केवल ढांचागत उन्नयन नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मानक बन सकेंगे।

    यह भी पढ़ें- बिजली वितरण निगम के अधिकारियों ने दिखाई सख्ती, दिसंबर में 511 करोड़ की रिकार्ड वसूली

    यह भी पढ़ें- साहूकारी और सूदखोरी पर लगेगी लगाम, पेसा कानून से सशक्त हुई है ग्रामसभा