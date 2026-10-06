नंगे पैर, देसी छोरा और सुपरमॉडल जैसा स्वैग: झारखंड के निशांत ने मचाया धमाल, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हो गईं फैन!

डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड के एक युवा किसान निशांत केरकेट्टा (Nishant Kerketta) ने इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। वह खेतों में सिर्फ धान ही नहीं उगाते, बल्कि अपने बेहतरीन फैशन सेंस से इंटरनेट पर छा गए हैं।

निशांत के स्टाइल और फिटनेस को देखकर बॉलीवुड सितारे भी हैरान हैं और सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें 'ऑरा फार्मर' (Aura Farmer) का नाम दे दिया है। वायरल वीडियो और सितारों के रिएक्शन 5 अक्टूबर को निशांत ने इंस्टाग्राम पर "इंडियन फार्मर स्टार्टिंग फैशन" नाम से एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वह झारखंड के खेतों में नंगे पैर चलते हुए और धान के बीज बोते नजर आ रहे हैं।

उन्होंने सिर्फ एक ग्रे रंग का शॉर्ट्स पहना है। खेतों में लगातार काम करने की वजह से उनकी बॉडी किसी जिम जाने वाले मॉडल जैसी फिट दिखती है। कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंस और सादगी लोगों को बहुत पसंद आ रही है।

उनके इस वीडियो पर बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने कमेंट किया, "क्या बात है।" वहीं, शिबानी दांडेकर ने लिखा, "स्टाइल बहुत पसंद आया," और अनुषा दांडेकर ने भी उनके लुक की तारीफ की। आम किसान से मॉडल तक का सफर निशांत का इंस्टाग्राम पेज किसी आम किसान का नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल फैशन मॉडल के पोर्टफोलियो जैसा लगता है। उनके वीडियो के बैकग्राउंड में गांव का मिट्टी का घर, पेड़, नदियां और हाईवे दिखते हैं।

एक पल में वह खेत में बिना शर्ट के काम करते नजर आते हैं, तो अगले ही पल वह उसी घर के सामने ढीली-ढाली शर्ट, चौड़े पैंट और लंबे कोट में किसी मैगजीन कवर मॉडल की तरह पोज देते दिखते हैं।