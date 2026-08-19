झारखंड में आयुष्मान और आभा कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश, 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को मिले वय वंदना कार्ड
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉ. सुनील वर्णवाल ने सभी सिविल सर्जनों को आयुष्मान और आभा कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने सहिया, सेविका, सहायिकाओं के आयुष्मान कार्ड तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
HighLights
झारखंड में आयुष्मान और आभा कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश।
सहिया, सेविका, सहायिकाओं के आयुष्मान कार्ड पर विशेष जोर।
एचएमआइएस व राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय का एकीकरण 31 अगस्त तक।
राज्य ब्यूरो, रांची। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. सुनील वर्णवाल ने आयुष्मान कार्ड तथा आभा कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश सभी जिलों के सिविल सर्जनों को दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को नामकुम स्थित आरसीएच सभागार में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा के क्रम में ये निर्देश दिए।
उन्होंने खासकर 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को चिन्हित कर वय वंदना कार्ड उपलब्ध कराने तथा सभी सहिया, सेविका एवं सहायिकाओं के आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी लाने को कहा।
सुनील वर्णवाल ने सभी पात्र निजी अस्पतालों का एचईएम 1.0 पोर्टल से एचईएम 2.0 में शीघ्र स्थानांतरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी संचालन हो सके।बैठक में आभा निर्माण की जिला-वार स्थिति की समीक्षा करते हुए इसकी गति बढ़ाने पर जोर दिया गया।
उन्होंने मोबाइल पर एक बार इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड नहीं मिलने की स्थिति में चेहरा पहचान के माध्यम से प्रमाणीकरण का उपयोग करने का निर्देश दिया। आभा निर्माण की शत-प्रतिशत उपलब्धि के लिए सभी 24 जिलों के उपायुक्तों के साथ अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सभी स्वास्थ्यकर्मियों और स्वास्थ्य संस्थानों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने, सभी दवा दुकानों को भी स्वास्थ्य संस्थान पंजीकरण से जोड़ने के लिए राज्य फार्मेसी परिषद, औषधि निरीक्षक एवं औषधि निदेशालय के समन्वय से कार्रवाई करने को कहा गया।
स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय के एकीकरण की समीक्षा करते हुए वर्णवाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सी-डैक की संयुक्त टीम को 31 अगस्त तक एकीकरण पूरा करने को कहा।
साथ ही सभी निजी अस्पतालों को डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने तथा 30 सितंबर तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय के माध्यम से दावों की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव नेहा अरोड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक डाॅ. पंकज अरोड़ा, झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक शशि प्रकाश सिंह, डाॅ. शैलेश यादव, एनएचएम के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा, राज्य मिशन निदेशक डिजिटल स्वास्थ्य मिशन दिनेश यादव सहित सभी 24 जिलों के सिविल सर्जन, जिला नोडल पदाधिकारी, परियोजना समन्वयक एवं राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के अधिकारी उपस्थित थे।
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