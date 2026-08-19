झारखंड में आयुष्मान और आभा कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश, 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को मिले वय वंदना कार्ड

राज्य ब्यूरो, रांची। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. सुनील वर्णवाल ने आयुष्मान कार्ड तथा आभा कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश सभी जिलों के सिविल सर्जनों को दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को नामकुम स्थित आरसीएच सभागार में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा के क्रम में ये निर्देश दिए।

उन्होंने खासकर 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को चिन्हित कर वय वंदना कार्ड उपलब्ध कराने तथा सभी सहिया, सेविका एवं सहायिकाओं के आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी लाने को कहा। सुनील वर्णवाल ने सभी पात्र निजी अस्पतालों का एचईएम 1.0 पोर्टल से एचईएम 2.0 में शीघ्र स्थानांतरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी संचालन हो सके।बैठक में आभा निर्माण की जिला-वार स्थिति की समीक्षा करते हुए इसकी गति बढ़ाने पर जोर दिया गया।

उन्होंने मोबाइल पर एक बार इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड नहीं मिलने की स्थिति में चेहरा पहचान के माध्यम से प्रमाणीकरण का उपयोग करने का निर्देश दिया। आभा निर्माण की शत-प्रतिशत उपलब्धि के लिए सभी 24 जिलों के उपायुक्तों के साथ अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सभी स्वास्थ्यकर्मियों और स्वास्थ्य संस्थानों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने, सभी दवा दुकानों को भी स्वास्थ्य संस्थान पंजीकरण से जोड़ने के लिए राज्य फार्मेसी परिषद, औषधि निरीक्षक एवं औषधि निदेशालय के समन्वय से कार्रवाई करने को कहा गया।