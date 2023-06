झारखंड: ट्रेनिंग टेस्ट में नकल करते पकड़ाये कानून के रखवाले, पासिंग नंबर तक नहीं पा पाए 5 DSP समेत कई अधिकारी

जिस राज्य में प्रशिक्षण परीक्षा में खुद कानून के रखवाले ही नकल करते पकड़े जाएं तो वहां की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी हो सकती है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आयोजित हुई परीक्षा में 15 पदाधिकारी फेल हो गए हैं। फेल हुए अधिकारियों 3 पदाधिकारी ऐसे हैं जो नकल करते हुए पकड़े गए और फेल हो गये हैं।

मानवाधिकार, प्रबंधन, फोरेंसिक विज्ञान में फेल पांच डीएसपी सहित 15 पदाधिकारी अनुत्तीर्ण।

राज्य ब्यूरो, रांची: राज्य में सीधी नियुक्ति से भर्ती हुए 71 पदाधिकारियों का हजारीबाग के झारखंड पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आयोजित हुई परीक्षा में 15 पदाधिकारी फेल हो गए हैं। फेल पदाधिकारियों में पांच डीएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। ये अधिकारी मानवाधिकार, प्रबंधन, फोरेंसिक साइंस आदि विषयों में फेल हुए हैं। 5 डीएसपी अधिकारियों के अलावा 4 डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, पांच प्रोबेशन पदाधिकारी और एक काराधीक्षक भी फेल हुए हैं। फेल हुए अधिकारियों 4 पदाधिकारी ऐसे हैं, जो नकल करते हुए पकड़े गए और फेल हो गये। कदाचार करने में पकड़े गए पदाधिकारियों में गृह रक्षा वाहिनी के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट मोहम्मद इम्तियाज, प्रोबेशन पदाधिकारी गौरव कुमार और विकास पासवान शामिल हैं। मोहम्मद इम्तियाज माइनर एक्ट की परीक्षा में नकल कर रहे थे, वहीं गौरव कुमार क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी और विकास पासवान आईपीसी में कदाचार करते पकड़े गए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आईजी प्रशिक्षण प्रिया दुबे ने परीक्षाफल जारी कर दिया है। जारी परीक्षाफल के अनुसार, सिर्फ 56 पदाधिकारियों को ही सभी विषयों की परीक्षा में सफलता हाथ लगी है। इस बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल 71 पदाधिकारियों में 39 डीएसपी, 14 जिला समादेष्टा, 16 प्रोबेशन पदाधिकारी व दो काराधीक्षक शामिल हुए थे। बुनियादी प्रशिक्षण के बाद सेमेस्टर-1 की अंतिम परीक्षा 30 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित की गई है। इस परीक्षा के परिणाम में 15 पदाधिकारी फेल हुए हैं, इनमें पांच डीएसपी, चार जिला समादेष्टा, पांच प्रोबेशन पदाधिकारी व एक काराधीक्षक शामिल हैं।

Edited By: Mohit Tripathi